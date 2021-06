Mérida: Autoridad de salud inició vacunación contra Covid-19 en pacientes oncológicos y renales en hemodiálisis

Habilitado Gimnasio Vertical del municipio Libertador.

24 de junio de 2021.- Este miércoles inició la vacunación contra la COVID-19 de los pacientes oncológicos y renales en tratamiento con hemodiálisis en el estado Mérida, quienes han venido siendo convocados desde el Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), "Dr. Tulio Carnevali Salvatierra", ubicado en la ciudad de Mérida, informò una nota de prensa Corpomèrida.

Su director y autoridad única en materia de salud en la entidad, Ramón Nieves, informó que el operativo se activó en espacios del Gimnasio Vertical del municipio Libertador, que está en el estacionamiento de la Plaza de Toros "Román Eduardo Sandia", de 9:00 am a 2:00 pm.; actividad que continuarán el viernes 25 de junio en el mismo horario.

En esta primera jornada estaba prevista la atención de 200 personas, de un total de 400 que esperan vacunar en los días fijados para tal fin. "Gracias al protector Jehyson Guzmán, quien viene haciendo todas las diligencias necesarias para que las merideñas y los merideños, especialmente quienes están en este tipo de condiciones, sean vacunas, a lo que el Gobierno Bolivariano ha respondido positivamente, ya que para el presidente Nicolás Maduro la salud del pueblo es prioridad", destacó Nieves.

Verificando datos y actualizando la lista

Destacó Ramón Nieves en la jornada de vacunación de este miércoles que las personas en estas condiciones están siendo convocadas desde el hospital que dirige para que acudan a vacunarse, pero que si por alguna u otra causa no se ha podido contactar alguna o no le haya llegado el mensaje, igual se acerque hasta el Gimnasio Vertical para que lo verifiquen en la lista, ya que si no aparece será incluido, porque en el lugar se está actualizando la misma.

"Estamos cumpliendo con las orientaciones de la doctora Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros sociales; le estamos dando continuidad al programa de pacientes renales en hemodiálisis, y los oncológicos. Gracias al protector por sus gestiones y al compañero Carlos Rosales del Gimnasio Vertical, por prestar sus instalaciones".

Dijo que en el lugar colocaron dos mesas para agilizar la vacunación de los pacientes. "Muchos pacientes, inclusive, nos han llamado, vienen de Tabay, Ejido, Lagunillas, y por problemas de transporte no han podido llegar. Les digo que tengan tranquilidad y paciencia; por favor, lleguen, lo importante es que lleguen, nosotros vamos a estar aquí; convoquen a las personas que ustedes sepan que están en esas condiciones para que vengan".