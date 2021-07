Lea las efemérides del 27 de junio

Edmundo Aray

El 27 de junio es el 178.º (centésimo septuagésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 179.º en los años bisiestos. Quedan 187 días para finalizar el año. Día domingo en el año 2021.



1. Día Internacional de la PyME.



2. Día Nacional del Periodista en Venezuela y del Comunicador en la FANB. Este día es un reconocimiento a la labor que los periodistas realizan en pro de la libertad y la veracidad.



3. Día Internacional de la Sordoceguera, declarado como homenaje al natalicio de Helen Keller.



4. Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en España. Es una iniciativa impulsada por el Congreso con motivo del aniversario de la matanza terrorista del 11 de marzo de 2004. Para "perpetuar su recuerdo en la memoria colectiva de los españoles".



5. Día del Biólogo en Argentina, en conmemoración al impulso que dio Bernardino Rivadavia en 1812 a la creación de un Museo de Historia Natural. Rivadavia fue un político rioplatense y primer jefe de Estado de las provincias Unidas de Río de la Plata entre 1826 y 1827.



6. Día de la Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.



7. En el año 1574 murió en Florencia Giorgio Vasari (n. 1511). Fue un arquitecto, pintor y escritor italiano. Considerado uno de los primeros historiadores del arte, es célebre por sus biografías de artistas italianos, colección de datos, anécdotas, leyendas y curiosidades recogidas en su libro las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos.



8. En el año 1818, Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco.



9. En el año 1870, en Venezuela, el presidente Guzmán Blanco decretó la instrucción pública gratuita y obligatoria para todos los venezolanos. El decreto sobre la gratuidad de la educación de Antonio Guzmán Blanco, en en el año 1870 fue un instrumento jurídico que tuvo como planteamiento ordenar el sistema educativo de la época. Tal vez fueron esas algunas de las razones que lo motivaron a decretar la educación pública, gratuita y obligatoria en Venezuela.



10. En el año 1880, nació Helen Keller. Fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. Además fue ensayista, sindicalista, activista por la paz, suffragette, lingüista y autobiografía. A la edad de diecinueve meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición.



11. En el año 1889, nació Julio Torri (f. 1970). Fue un escritor, profesor, traductor, abogado y poeta mexicano. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Obras: Ensayos y poemas, 1917; De fusilamiento, 1940. Póstumos: Diálogo de los libros, 1980; El ladrón de ataúdes, 1987; edición póstuma recopilada por Serge I. ZaÏtzeff, entre otros.



12. En el año 1950, murió Henrique Avril. Fue un fotógrafo venezolano. Es considerado el primer reportero gráfico de Venezuela.



13. En el año 1986, en La Haya (Países Bajos), la Corte Internacional de Justicia de la ONU sentencia a Estados Unidos a pagar 17.000 millones de dólares estadounidenses a Nicaragua por haber apoyado económicamente a los Contras, lo que provocó 38.000 víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro perdonará esa deuda.



14. En el año 2001 la Fiscalía General de la República Argentina pide prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem debido a que se le comprobó que fue cómplice de las explosiones en la fábrica de armas de la ciudad de Río Tercero (para borrar las pruebas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia), que dejaron 7 muertos y 350 heridos. En el 2013 será condenado a siete años de cárcel.



15. En el año 2006, el futbolista brasileño, nacionalizado español Ronaldo, se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol. En Alemania, ante el Chana, alcanzando los 15 goles. Es un Jugador histórico del fútbol europeo, a cuyos clubes debe sus mayores éxitos y reconocimientos.



16. En el año 2009, la Torre de Hércules ubicada en La Coruña (España) es declarada Patrimonio de la Humanidad.



17. En el año 2015, un estudio de la NASA publicado por The Washington Post confirmó las sospechas que ya tenían numerosos investigadores, especialmente en los casos de acuíferos que no son «recargables» por la lluvia.



18. En el año 2016, la Vinotinto de Baloncesto logró una victoria aplastante ante Ecuador con un marcador en 97-34, en este primer encuentro que se llevó acabo en el Poliedro de Caracas. Al evento asistió un gran número de aficionados al básquet que disfrutaron el comienzo del 47° Campeonato Sudamericano de Baloncesto adulto masculino.



19. En el año 2019, el Papa Francisco ha declarado una "emergencia climática" global, al advertir sobre los peligros del calentamiento global y además sostuvo que el hecho de no actuar urgentemente para reducir los gases de efecto invernadero sería "un acto brutal de injusticia hacia los pobres y las generaciones futuras".



20. En el año 2019, murió Edmundo Aray (n. 1936). Fue un cineasta, poeta y ensayista venezolano que fundó en el año 1974 el Comité de Cineastas de América Latina y fue miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de sus Consejos Superior y Directivo.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.