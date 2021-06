Lea las efemérides del 23 de junio

Génesis Romero Credito: VTV

Tal día como hoy 23 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 23 de junio es el 174.º (centésimo septuagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 175.º en los años bisiestos. Quedan 191 días para finalizar el año. Día miércoles en el año 2021.



1. Día de los Anotadores del Beisbol Profesional.



2. Día Internacional del Síndrome de Dravet.



3. Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.



4. Día Internacional de las Viudas.



5. Día del Abogado y Abogada en Venezuela.



6. Día Olimpico.



7. Noche de San Juan en España.



8. En el año 1772, nació Cristóbal Mendoza (f. 1829). Fue un político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia respecto del Imperio español.



9. En el año 1860, nació el escritor y periodista colombiano José María Vargas Vila, defensor incansable de las ideas liberales. Es autor de Pinceladas sobre la última revolución de Colombia y Ante los bárbaros. Muere en mayo de 1933.



10. En el año 1868, tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano Christopher Latham Sholes patenta la primera máquina de escribir, que en el futuro revolucionará el trabajo de las oficinas. Poco después venderá la patente a Densmore and Yost por 12.000 dólares. Ésta llegará a un acuerdo con el fabricante de máquinas de coser E. Remington and Sons que comenzará a fabricarla a partir del 1 de mayo de 1872 en su factoría de Ilion en el estado de Nueva York.



11. En el año 1894, se creó el Comité Olímpico Internacional en París; razón por la cual se conoce este día como "Día Olímpico". Un organismo que se encarga de promover el olimpismo en todo el mundo y coordinar las actividades relacionadas con el Movimiento Olímpico.



12. En el año 1936, nació el escritor estadounidente Richard Bach, quien tras desempeñarse como piloto de las Fuerzas Aéreas de su país, desarrolla una serie de historias cuyo tema principal es la aviación: la más destacada es la novela "Juan Salvador Gaviota".



13. En el año 1959, el novelista, dramaturgo, poeta y músico de jazz francés Boris Vian (n. 1920), sufrió un ataque al corazón en el cine Le Petit Marbeuf, cercano a los Campos Elíseos de París, poco después de haber empezado a proyectarse un pase privado de una película sobre su novela negra "Escupiré sobre vuestra tumba". A las pocas horas morirá. Entre sus obras también caben destacar "La espuma de los días", "El otoño en Pekín", "El arrancacorazones" o "La hierba roja" una de sus obras más autobiográficas.



14. En el año 1961, el Sistema del Tratado Antártico entra en vigor para regular las relaciones internacionales con respecto a la Antártida, el único continente de la Tierra sin una población humana nativa. El Tratado Antártico consta de una serie de artículos acordados por los 12 firmantes originales de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos.



15. En el año 1975, en Venezuela, los restos mortales de Rufino Blanco Fombona son ingresados al Panteón Nacional.



16. En el año 1982, en Venezuela, los restos mortales de Luis Razetti son ingresados al Panteón Nacional.



17. En el año 2004, los restos del Avión del piloto y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, hallados sesenta años después del accidente en el que fallece, son entregados al Museo del Aire y del Espacio de Le Bourget, cerca de París, para su exhibición.



18. En el año 2011 en la población francesa de Sézanne fallece la egiptóloga francesa Christiane Desroches Noblecourt (n. 1913). En el transcurso de la II Guerra Mundial se unió a la resistencia y ocultó los tesoros egipcios del Louvre. Autora de muchos libros sobre arte e historia del Antiguo Egipto, fue la artífice para el rescate de los templos del Alto Egipto, entre ellos Abu Simbel, que a mediados del siglo XX estuvieron amenazados por la construcción de la presa de Asúan.



19. En el año 2016, la atleta venezolana Yulimar Rojas conquistó oro en el Meeting de Madrid, España, al lograr 15.02 metros (mt) en salto triple, para imponer además récord nacional y la plus marca sub23 suramericana.



20. En el año 2017, Génesis Romero obtuvo la medalla de plata en la prueba de 100 metros con vallas, durante el primer día de competencias del 50° Campeonato Suramericano de Atletismo, que se realizó en Asunción, Paraguay.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.