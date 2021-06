Lea las efemérides del 22 de junio

Tal día como hoy 22 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 22 de junio es el 173.º (centésimo septuagésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 174.º en los años bisiestos. Quedan 192 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día Internacional del Escarabajo de Volkswagen.



2. Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil.



3. Día Nacional del Deporte, que en Venezuela se celebra, desde 1949, cada 22 de junio, día en que se declara a través del Decreto Ley Nº 164, la creación del Instituto Nacional de Deportes (IND).



4. Día de San Paulino de Nola.



5. En el año 235, en Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra.



6. En el año 1633 en Roma, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei se arrodilla ante el Tribunal de la Inquisición y abjura de sus teorías astronómicas. La leyenda mantiene que, después de abjurar, dijo para sí mismo: "E pur si muove... (Sin embargo se mueve...)" en clara referencia a la Tierra.



7. En el año 1826, se instaló el Congreso Anfictiónico de Panamá. Fue una asamblea diplomática que tuvo lugar en 1826 en la ciudad de Panamá. El congreso fue convocado por Simón Bolívar con el objetivo de buscar la unión o confederación de los estados de América sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos, en un proyecto de unificación continental, como lo había ideado el precursor de la independencia hispanoamericana, Francisco de Miranda.



8. En el año 1841, murió Juan Bautista Arismendi (n. 1775). Fue un militar español y posteriormente venezolano, oficial del Ejército de Venezuela y prócer de la Independencia de Venezuela, esposo de la heroína Luisa Cáceres Díaz de Arismendi.



9. En el año 1890 murió el General Francisco Menéndez Valdivieso (n. 1830), principal impulsor de la dignidad magisterial y principal reformador de la educación salvadoreña.



10. En el año 1898 en Alemania nació el escritor Erich Maria Remarque, autor alemán de posguerra que contó los horrores de la Primera Guerra Mundial. Obras: "Sin novedad en el frente", 1929; "Tres camaradas", 1936; "El obelisco Negro", 1956; "El cielo no tiene favoritos", 1959; entre otras. En 1929 Remarque había dejado Alemania y vivía en Suiza. El pacifismo (oposición a la guerra o a la violencia) en sus obras y su fuerte sentido de tristeza y sufrimiento los hizo muy impopulares ante el gobierno nazi.



11. En el año 1900 en Alemania, nació Oskar Fischinger que antes de convertirse en animador y realizador de cine, será músico y técnico de diseño arquitectónico y de herramientas. Sus obras serán una combinación de geometría y música y, por ello, será considerado padre del videoclip y uno de los grandes artistas experimentales de principios del siglo XX. En 1936 escapará del régimen nazi, huyendo a Estados Unidos.



12. En el año 1934 en Alemania se firmó el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich y Ferdinand Porsche, con el cual inicia el desarrollo del automóvil Volkswagen "Escarabajo”.



13. En el año 1939 nació Ada Yonath. Es una cristalógrafa israelí reconocida por sus trabajos pioneros en la estructura de los ribosomas. Obtuvo el premio nobel de química en 2009.



14. En el año 1949 nació Meryl Streep. Es una actriz y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión, candidata en 21 ocasiones al premio Óscar. Streep es la vocera del Museo de Historia Nacional de la Mujer de Estados Unidos, por lo cual ha donado un monto de dinero significativo (incluyendo su pago por la cinta La dama de hierro) y ha dirigido numerosos eventos.



15. En el año 1953 nació Cyndi Lauper. Es una cantautora, multiinstrumentista, actriz, filántropa y empresaria estadounidense. Posee el récord de ser la primera cantante en posicionar 4 canciones consecutivas en el Top 5 del Billboard Hot 100. Es defensora de los derechos de los homosexuales. De hecho su canción "True Colors" es considerado un himno gay por excelencia, ya que hace alusión a la bandera de la comunidad LGBT (arco iris). Otra de las canciones que toma el tema es "Ballad of Cleo and Joe", donde cuenta la historia de una travesti.



16. En el año 1986 en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace historia cuando marca dos goles para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Fútbol 1986. Hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente "la mano de Dios" contra la selección británica. Y posteriormente otro con puro talento, conocido como el Gol del Siglo.



17. En el año 1947 nació Octavia E. Butler (f. 2006). Fue una escritora estadounidense de ciencia ficción. Recibió el Premio Hugo y el Premio Nébula en más de una ocasión. En 1995 se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir el título "Genius" de la Fundación MacArthur. En 2018, la Unión Astronómica Internacional nombró un monte de Caronte como monte Butler en honor a Octavia. Tres años más tarde, en 2021, el lugar de aterrizaje del vehículo Perseverance en el cráter Jezero de Marte fue bautizado con el nombre de Octavia E. Butler por el equipo de la misión de la NASA.



18. En el año 2004 en Perú, setecientos alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo, exigiendo la renuncia del rector y de los vicerrectores por casos de corrupción. La crisis durará 103 días. La Contraloría General de la República y el Congreso encontraron indicios de malos manejos por parte de Rodríguez Nomura, solicitando a la ANR que acepte su renuncia. Por otro lado la corte de la Libertad sentenció a Rodríguez a 4 años de pena de privativa de libertad por el delito de peculado doloso en agravio del estado peruano, sentencia que fue apelada por el ex rector a finales del 2006.



19. En el año 2004, murió Robert William Bemer (n. 1920), pionero estadounidense de la computación. Fue un informático estadounidense conocido por sus trabajos en IBM durante los años 50 y principios de los 60.



20. En el año 2012 en Paraguay, el Senado realiza un juicio político al presidente Fernando Lugo, al cual terminan destituyendo de su cargo. La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.



