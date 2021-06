Lea las efemérides del 15 de junio

Rubén Aguirre Credito: web

Tal día como hoy 15 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 15 de junio es el 166.º (centésimo sexagésimo quinto) día del año del calendario gregoriano y el 167.º en los años bisiestos. Quedan 199 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día mundial contra el maltrato a la vejez.



2. Día Nacional del Árbol en Costa Rica.



3. Día Global del Viento.



4. Día de San Amós, profeta (s. X a.C.).



5. En el año 1721, se inició la tradición de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. Esta manifestación cultural rinde tributo al Santísimo Sacramento a través de una danza alegre y colorida que recrea el triunfo ancestral del bien sobre el mal. Se celebra en 11 regiones de ese país, nueve jueves después del Jueves Santo. Está conformada por promeseros que visten indumentarias coloridas y máscaras de diablos –elaboradas por cada cofradía–, y los devotos que colaboran con los preparativos de altares y ofrendas.



6. En el año 1752 el científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad.



7. En el año 1813, en Trujillo, Simón Bolívar firma el Decreto de Guerra a Muerte. Fue una declaración hecha durante el desarrollo de la Campaña Admirable. La declaración viene precedida meses antes por el Convenio de Cartagena de Antonio Nicolás Briceño. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia se les daría la muerte, y que todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además, añadía el objetivo de comprometer de forma irreversible a los individuos con la revolución.



8. En el año 1818, nació en la provincia de Salta, la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti (1896). Se la recuerda hoy por haber sido una de las mujeres argentinas más interesantes de la literatura Argentina. Sus cuentos y novelas fueron publicados y difundidos en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Madrid y París. Obras: En 1848 publicó el relato, La quema, obra que marco el inicio de la novela Argentina. A esta publicación le siguieron una extensa serie de títulos como: Sueños y realidades en 1865, Don Dionisio Puch y el Pozo del Yocci en 1869, entre otros. En sus textos se puede analizar como se construyó un espacio femenino dentro de la cultura de cada país además de otros aspectos culturales.



9. En el año 1822 murió María Josefa Lajarrota (n. 1757). Fue una patriota argentina. Es considerada una de las Patricias Argentinas.



10. En el año 1910 nació John Bennett Fenn (f. 2010). Fue un químico y profesor universitario estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química del año 2002, que compartió con el japonés Kōichi Tanaka y el suizo Kurt Wüthrich, por el desarrollo de métodos de identificación y de análisis estructural de macromoléculas biológicas que han contribuido a una mejor comprensión de los procesos vitales.



11. En el año 1934, nació Rubén Aguirre (f. 2016). Fue un actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano famoso por haber interpretar a popular personaje de “El Profesor Jirafales” en la serie mexicana El Chavo del 8. Actuó también en la serie “El Chapulín Colorado” y otros. En sus últimos años en activo trabajó como productor dirigió su propio circo, con el cual realizó giras a varios países de Latinoamérica. Tras cuarenta y seis años de carrera artística, anunció su retiro en el 2013.



12. En el año 1977, España celebra las primeras elecciones democráticas, tras la muerte del dictador Francisco Franco.



13. En el año 2006, más de 50 Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas de Latinoamérica solicitaron a sus respectivos gobiernos trabajar activamente en la Comisión Ballenera Internacional para lograr que se respeten los derechos de las naciones que defienden el uso sustentable no letal de los cetáceos.



14. En el año 2012, Venezuela ocupó el noveno lugar del ranking mundial de los países más felices del mundo, según el más reciente estudio de Happy Planet Index (Índice del Planeta Feliz). De acuerdo con el índice, la puntuación del país suramericano es de 56.9, porque los habitantes de la nación tenian altas expectativas de vida, altos niveles de bienestar y una huella ecológica moderadamente alta, destacan los datos publicados en la página de la firma.



15. En el año 2014, en Colombia, Juan Manuel Santos, quien obtuvo el 50,93% de los sufragios en los comicios celebrados, fue reelecto como Presidente de Colombia.



16. En el año 2015, Venezuela participó en la 25ª sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, que se desarrolla en Johannesburgo, donde se abordó el tema del empoderamiento de la mujer y el desarrollo de una agenda hacia el 2063 de África.



17. En el año 2019, más de 9.000 venezolanos ingresaron a Perú por la frontera norte con Ecuador, en el último día en que no les fue requerido contar con una visa humanitaria.



18. En el año 2019, murió el director de cine, productor y escenógrafo italiano Franco Zeffirelli a los 96 años en Roma. Dirigió más de 20 películas, y se dio a conocer internacionalmente en 1968 con su "Romeo y Julieta" de la obra de William Shakespeare, por la que fue nombrado a los Óscar.



19. En el año 2019, murió la periodista, escritora, psicóloga, socióloga, intelectual y activista social chilena Marta Harnecker (n. 1931). Fue una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana. Como autora publicó más de 80 libros entre los que figura "Conceptos elementales del materialismo histórico", escrito en 1969, que ya superó unas 70 ediciones. Mientras que sus trabajos, colaboraronw muchos años con los movimientos sociales de clase en latinoamérica. Fue autora de varios documentos publicados en el portal www.aporrea.org.



20. En el año 2020, en Uganda, fueron arrestados cuatro cazadores furtivos por matar a Rafiki, un gorila espalda plateada, líder de su manada y en peligro de extinción. En el mundo hay aproximadamente un poco más de 1000 gorilas de espalda plateada, y Rafiki era uno de ellos. El ataque ocurrió en el Bwindi Impenetrable National Park, donde este gorila era reconocido como el líder de un grupo de 17 animales.



21. En el año 2020, un grupo de astronautas de la Estación de Espacial Internacional (EEI) de la NASA, lograron generar y observar por primera vez el quinto estado de la materia en el espacio: los condensados de Bose-Einstein (BEC), cuya existencia fue predicha por Albert Einstein y el matemático indio Satyendra Nath Bose hace casi un siglo.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.