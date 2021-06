(VIDEO) Venezuela recibe 500 mil dosis de la vacuna Sputnik procedente de Rusia

12.06.21 - Un nuevo lote con 500 mil dosis de la vacuna rusa avión Sputnik V llegaron al país este sábado, por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.



En este sentido, el ministerio del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, expresó que para Venezuela es importante la llegada de estas nuevas 500 mil dosis de vacunas ya que vienen a completar un número importantísimo para inmunizar a los 22 millones de personas, a través de la Jornada de Vacunación Masiva que se desarrolla en todo el país.



Alvarado anunció que se va a ir aumentando progresivamente la jornada de vacunación hasta llegar a los 22 millones de personas inmunizadas, que equivalen al 70% de la población venezolana y así crear una inmunidad de rebaño.



Manifestó que gracias al apoyo de Rusia, nuestro país "ha logrado sortear los efectos del bloqueo, de las medidas coercitivas unilaterales" con el suministro de vacunas, insumos y medicamentos.



“Gracias a esa colaboración y la hermandad entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela, se ha logrado sortear los efectos del bloqueo, de las medidas coercitivas y unilaterales, con estas relaciones bilaterales que se fortalecen cada día más para la lucha contra la COVID-19, no solo con vacunas, sino con insumos, medicamentos e insulinas”, indicó.



Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, expresó que “recién han llegado 500 mil nuevas vacunas de Sputnik-V, y me siento sumamente feliz, porque hoy 12 de junio es el Día Nacional de Rusia y no hay mejor opción de celebrar este día tan importante para nuestro país y de celebrarlo aquí recibiendo este otro lote de vacunas, que es un símbolo de nuestra fraternidad y cooperación en materia de salud y de solidaridad con Venezuela”.





Con información de Prensa VTV