(VIDEO) Hay que restablecer la sobernía de la Patria, sostiene Luis Brito Garcia

Sábado, 12 de junio de 2021.- Por considerarlo de importancia para todos los venezolanos, por la pertinencia que tiene el discutir sobre la puesta en marcha por parte del Gobierno Nacional de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) presentamos un segmento de las opiniones expresadas por Luis Brito García en entrevista realizada por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos, en ocasión de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, declaró lo siguiente:En Nuestra Constitución, Hugo Chávez Frías lo dijo, no se debe admitir ninguna norma que impida el desarrollo de la industria nacional, resulta que se han infiltrado, no sé como, en nuestras leyes disposiciones en virtud de las cuales se atribuye mayores ventajas a las empresas extranjeras que a las nacionales.Amnistías tributarias para que no pagues impuesto.Posibilidad de contratar, así como quien contrata con un estacionamiento, que no le van a aumentar los tributos.Ventajas especiales en la concesión de licencias, incluso en algunos casos, hasta el Estado puede comprometerse a actuar de gestor de los intereses económicos de esas empresas, ir a buscarle los papeles, los requisitos, las certificaciones.Es inconcebible, esas cosas no se le conceden ni a las empresas, ni a los ciudadanos venezolanos.¿Cómo es posible que se le concedan a empresas extranjeras?En muchos casos de países que nos están agrediendo y bloqueando.Señores de la Asamblea Legislativa, por favor, tienen que restablecer La Soberanía de La Patria en toda esa serie de elementos.