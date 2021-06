Lea las efemérides del 12 de junio

Teresa Carreño, pianista, cantante y compositora venezolana. Credito: web



Tal día como hoy 12 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 12 de junio es el 163.º (centésimo sexagésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 164.º en los años bisiestos. Quedan 202 días para finalizar el año. Día sábado en el año 2021.



1. Día Mundial contra el Trabajo Infantil.



2. Día Internacional del Doblaje.



3. Festividad de San Onofre.



4. En el año 1802 se fundó en Venezuela, la Real Casa de Moneda de Caracas. Fue la encargada de elaborar la primera moneda en Venezuela.



5. En el año 1805, nació Julián Castro (f. 1875). Fue un militar y político venezolano. En 1858 comandó la llamada Revolución de Marzo contra el gobierno de José Tadeo Monagas y luego de su derrocamiento fue nombrado presidente, cargo que ocupó por 17 meses hasta el 2 de agosto de 1859, cuando fue depuesto. Su presidencia fue el preludio que desencadenaría la guerra civil más importante de la historia de Venezuela, la Guerra Federal.



6. En el año 1819, tuvo lugar en el actual estado Anzoátegui, la Batalla de Cantaura, en la que el general patriota margariteño Santiago Mariño, en su condición de Jefe del Ejército de Oriente, derrotó al coronel realista Eugenio de Arana.



7. En el año 1827 nació en Hirzel (Suiza) Johanna Spyri (f. 1901). Fue una escritora suiza que será mundialmente conocida por su cuento infantil de la niña de los Alpes: "Heidi", una niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, carpintero en los Alpes suizos, porque su tía tiene que ir a trabajar al extranjero. Sus relatos infantiles serán reflejo del ideal bucólico y romántico que, además, contarán con un marcado sentimiento religioso: sus personajes serán niños huérfanos pobres que viven en el campo y tendrán unos abuelos o tíos buenos y religiosos.



8. En el año 1897 en Venezuela, se inauguró la Cervecería de Maracaibo. La cerveza se conservaba en cajas de madera, forradas con un cincho de zinc. La empresa registró la marca “Cerveza Pilsen” en 1903. Más tarde se establecería la "Cervecería Zulia" adquirida por la Cervecería de Maracaibo.



9. En el año 1917, murió Teresa Carreño (n. 1853). Fue una pianista, cantante y compositora venezolana. Ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX, y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión.



10. En el año 1929, nació en Frankfurt am Main (Alemania), Ana Frank (f. 1945). Fue una joven judía, cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años, en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos, se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. En 1942, la niña Anna Frank recibe un diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños, en él escribiría durante más de dos años como se escondió junto con su familia en una casa de Ámsterdam. Murió en un campo de exterminio en 1945.



11. En el año 1935, se firmó el Alto al Fuego en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que terminó con 100.000 muertos por las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado "oro negro". Tres años más tarde se firmará la paz definitiva en Buenos Aires por la que Paraguay obtendrá la mayoría del Chaco Boreal, aunque Bolivia retendrá los campos petrolíferos ya en explotación.



12. En el año 1938 en Venezuela, salió en circulación una estampilla en honor a Teresa Carreño. Fue la primera mujer en aparecer en una estampilla postal venezolana.



13. En el año 1962, en Venezuela, se creó el Parque Nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994.



14. En el año 1964 el líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Otros siete acusados, incluido el ex secretario general del prohibido Congreso Nacional Africano (ANC) Walter Sisulu, resultan condenados con la misma pena. Mandela argumentó durante el juicio: "No negaré que yo planeé el sabotaje. No lo planifiqué con espíritu temerario ni porque ame la violencia. Lo planeé como resultado de una sobria y calmada evaluación de la situación política que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por los blancos".



15. En el año 1967 la Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y en la primera en enviar datos sobre ella.



16. En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como forma de poner en relieve la gravísima situación de los niños, niñas y adolescentes.



17. En el año 2006, la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió descartar abrir una investigación al presidente venezolano Hugo Chávez por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el mandatario, contra dirigentes de oposición en el golpe de estado de abril de 2002.



18. En el año 2013, por primera vez en España se inicia un juicio por delito de maltrato animal.



19. En el año 2018, en Venezuela, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) informa el fallecimiento de la elefanta Ruperta (loxodonta africana) en las instalaciones del Zoológico de Caricuao. Ruperta fallece a los 48 años de edad, siendo la esperanza de vida en promedio de un elefante africano que vive en cautiverio entre 17 y 30 años.



20. En el año 2019 en Ecuador, la Corte Constitucional reconoce como válido el llamado matrimonio igualitario, que abre la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.