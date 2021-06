Lea las efemérides del 11 de junio

La Flor de Venezuela ubicada en Lara





Tal día como hoy 11 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de junio es el 162.º (centésimo sexagésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 163.º en los años bisiestos. Quedan 203 días para finalizar el año. Día viernes en el año 2021.



1. Día Mundial del Cáncer de Próstata.



2. Día del Estudiante en Honduras. Fecha que hace honor al natalicio de José Trinidad Reyes y Sevilla por ser precursor y fundador de la primera casa pública de educación superior, la Universidad Autónoma de Honduras.



3. Festividad de San Bernabé.



4. En el año 1496, a bordo de la carabela La Niña y tras una dura travesía, Cristóbal Colón llega al puerto de Cádiz (España), de regreso de su segundo viaje a América cuyo objetivo ha sido explorar, colonizar y predicar la fe católica en los territorios descubiertos durante el primer viaje. Había partido el 25 de septiembre de 1493. Será recibido por los Reyes Católicos en la Casa del Cordón en Burgos.



5. En el año 1776 en la pequeña localidad de East Bergholt, en el condado de Suffolk, Inglaterra, nació John Constable (f. 1837). Fue un gran representante de la pintura paisajística en el Romanticismo inglés. Su obra más famosa es El carro de heno.



6. En el año 1821, tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Cumarebo, un enfrentamiento entre las fuerzas colombianas comandadas por el coronel Juan Escalona y las fuerzas españolas a las órdenes del coronel Pedro Luis Inchauspe. Las fuerzas del coronel Escalona vencieron a los españoles.



7. En el año 1905 en Venezuela, se inauguró el Teatro Nacional de Caracas. Durante 1904 el presidente Cipriano Castro ordena su construcción. Poco antes de cumplirse el año de esta obra abrió sus puertas con la presentación de la zarzuela "El Relámpago". Este espacio cultural que es ícono de la arquitectura venezolana del siglo XX. Está ubicado en pleno casco central de la capital, la estructura tiene forma de herradura con un fuerte lenguaje francés que se levanta sobre un armazón de hierro. Fue construido por el arquitecto venezolano Alejandro Chataing.



8. En el año 1910, nació en Saint-André-de-Cubzac, Francia, Jacques Yves Cousteau (f. 1997). Fue un oficial de la Marina francesa, oceanógrafo. En 1943, él y Émile Gagnan perfeccionarán el equipo de respiración de los buzos. Será pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido. Asimismo escribirá libros de divulgación del mundo submarino y realizará numerosas campañas oceanográficas con su barco "Calypso". En 1957 será nombrado director del Museo Oceanográfico de Mónaco.



9. En el año 1926 en Venezuela, se inauguró en Caracas la Cervecería El Águila. Fue una de las pioneras de la historia cervecera de Venezuela en el siglo XX. La planta se situó específicamente en la urbanización San Bernardino, tomando las aguas del río Anauco.



10. En el año 1928, nació Salvador Garmendia (f. 2001). Fue un escritor, novelista, narrador, columnista, cronista, guionista de radio y televisión. Estudió el Bachillerato y completó su educación de forma autodidacta. Además con sus trabajos como escritor ha realizado guiones cinematográficos como la Gata borracha 1973, Fiebre 1975, dirigida por Miguel Otero Silva, Juan Topocho de César Bolívar, 1977, La voz del corazón, entre otros. Escritor de literatura infantil: Galileo en su reino (1994), El cuento más viejo del mundo (1998), Un pingüino en Maracaibo (1998), El turpial que vivió dos veces (2000), entre otros. Libros: Los pequeños seres, Memorias de Altagracia, El único lugar posible y otros de gran contenido literar.



11. En el año 1935, el ingeniero e inventor Edwin Armstrong presenta por primera vez su radio FM en una reunión del Instituto de Ingenieros de Radio en el Empire State Building en Nueva York.



12. En el año 1954, murió León Droz Blanco (n. 1925). Fue un militar y guerrillero venezolano miembro de la resistencia clandestina contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue asesinado cuando se encontraba en el exilio en Colombia.



13. En el año 1957, se constituyó la Junta Patriótica de Venezuela para luchar contra la dictatura de Marcos Pérez Jiménez hasta derrotarla, el 23 de enero de 1958. El líder y luchador social Fabricio Ojeda impulsó esta Junta Patriótica, que fue acompañada por grupos de la oposición política y sectores populares.



14. En el año 1985, murió tras permanecer en coma durante 10 años, Karen Ann Quinlan (n. 1954). Fue una importante figura en el debate del derecho a morir. Su caso aportará preguntas fundamentales en cuestiones como bioética, eutanasia y derechos civiles.



15. En el año 1987 nació Ezequiel Manuel Carrera Reyes. Es un jugador de béisbol profesional que juega en la organización de los Atlanta Braves. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional jugó con el equipo Los Navegantes del Magallanes.



16. En el año 2002, el Congreso de los Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci, como el inventor del teléfono y no el estadounidense Alexander Graham Bell. Meucci fue un físico, inventor e ingeniero italiano que emigró a Estados Unidos, fue el creador del "Teletrófono", posteriormente bautizado como "teléfono", entre otras innovaciones técnicas.



17. En el año 2009, tras 27 años de haberlo hecho por el SIDA, la Organización Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara la pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), tras comprobar que existe una transmisión estable del virus en algunos países fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de agosto de 2010, la OMS anunciará el fin de la pandemia que habrá tenido una mortalidad baja en comparación con la gran alarma social que ha provocado, además de enormes beneficios para las industrias farmaceúticas.



18. En el año 2017, Venezuela es Sub Campeona del Mundial Sub 20 de Fútbol al caer por la mínima ante Inglaterra.



19. En el año 2017, en Venezuela, tuvo lugar la exposición denominada "Hermenéutica". Se trata de una variedad de obras elaboradas por el artista plástico venezolano Macario Colombo. Pinturas y esculturas creadas por él son exhibidas en el nivel Cultural de La Flor de Venezuela, ubicada en la ciudad de los eternos crepúsculos, Barquisimeto.



20. En el año 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus instó a realizar una investigación exhaustiva para entender mejor cómo el nuevo coronavirus COVID-19 es propagado por personas que no presentan síntomas.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.