Más de 13 mil venezolanos han hecho uso de la opción “Saime a Domicilio Internacional”

09.06.21 - Un total de 9 mil 700 venezolanos residenciados en Estados Unidos (EE.UU.) ya cuentan con su prórroga de pasaportes, luego de utilizar el servicio opcional “Saime a Domicilio Internacional”, siendo el país de mayor demanda seguido de Colombia, Costa Rica y Brasil, desde que inició a mediados del mes de marzo.



Así lo informó este miércoles, el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, quien destacó que ya son más de 13 mil venezolanos los que han hecho uso de esta opción en el exterior, en países donde no hay representación diplomática.



Anunció que se están haciendo articulaciones para que no solo lleguen prórrogas, sino también la libreta de pasaporte, y además, que ese servicio sea extendido a nuestro país.



Asimismo, Vizcaíno precisó que el ente identificador envía periódicamente valijas consulares; Chile y Madrid son los que contabilizan más solicitudes, a donde mensualmente se emiten más de 25 mil documentos de viaje.



Por otra parte, dijo que desde el primero de junio del año en curso, el Saime se encuentra realizando las reseñas de los venezolanos en el extranjero para la tramitación de pasaportes nuevos, cumpliendo con el reglamento de vigencia de documentos de viaje de 5 y 10 años, según sea el caso del ciudadano que lo solicita.



Aseguró que en las oficinas Saime regionales y de la Gran Caracas ya se inició el proceso de tramitación del pasaporte nuevo, con las citas otorgadas a partir del 7 del mes en curso. Son más de 90 oficinas habilitadas en todo el territorio nacional para esta gestión.



La autoridad del ente identificador hizo un llamado al pueblo venezolano a no caer en la gestoría: “No entregues tu identidad, no la vendas, esas personas juegan con la dignidad del pueblo”, expresó.



Además precisó que la innovación de nuestro portal web www.Saime.gob.ve y la autogestión son el camino para acabar con las mafias gestoras, es hora que el ciudadano pueda realizar personalmente sus trámites.