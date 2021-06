Ex alcalde Gian Carlo Di Martino invitó a inscribirse en el PSUV

Giancarlo Di Martino, cónsul de Venezuela en la ciudad de Milán, Italia Credito: Archivo

8 de junio de 2021.- El actual cónsul general de Venezuela en Milán y ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, llamó a los venezolan@s a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) “Por Chávez y la Patria los invito a participar en el proceso de inscripción, carnetización y actualización de datos, que nuestro partido realiza en las plazas Bolívar de los diferentes estados del país”.



En opinión de Di Martino, el venezolano o venezolana, el joven o la joven que se inscriban en el Psuv, pensando en votar en las próximas megaelecciones, está desde ya dando un paso al frente en la construcción del futuro de Venezuela.



El ex alcalde de Maracaibo sostuvo que la persona que lleve la revolución chavista en la sangre está guiado por un sentimiento de amor, paz, solidaridad, tolerancia, justicia “y estos son valores esenciales para labrar el futuro de esa patria que nos dejó Chávez, ahora en manos del presidente Nicolás Maduro Moros”.



Señaló que “tenemos que prepararnos para que esa nueva batalla que libraremos el próximo 21 de noviembre, donde se elegirán gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y legisladores y legisladoras regionales, culmine en una gran fiesta democrática, como la mayoría de las consultas en la que ha resultado victoriosa la revolución”, precisó el diplomático.



Gian Carlo Di Martino recordó que se habilitaron 395 puntos en todo el país para aquellos camaradas que aún no se han inscrito. “Solo necesitan presentar su cédula de Identidad, en un proceso que resulta sumamente rápido”.



Indicó que en estas elecciones, donde se elaboró un novedoso método electoral, tienen una participación protagónica las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y toda la militancia, al tener la potestad de escoger a los candidatos que se medirán a la oposición el 21 de noviembre.