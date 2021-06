Lea las efemérides del 10 de junio

El tigre o jaguar criollo a punto de desaparecer de nuestra geografía por caza irresponsable Credito: Redes

Tal día como hoy 10 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 10 de junio es el 161.º (centésimo sexagésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 162.º en los años bisiestos. Quedan 204 días para finalizar el año. Día jueves en el año 2021.



1. Día Mundial del Modernismo.



2. Día Internacional de la Heráldica.



3. Día Mundial de la Seguridad Vial.



4. Día de Portugal, de Camoes y de las Comunidades Portuguesas.



5. Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antántico.



6. En el año 323 a. C. muere Alejandro Magno (fecha aproximada) (n. 356 a.C.). Fue rey de Macedonia (desde 336 a. C.), Hegemón de Grecia, Faraón de Egipto (332 a. C), Gran rey de Media y Persia (331 a. C), hasta la fecha de su muerte.



7. En el año 1819 en la localidad francesa de Ornans nace el pintor Gustave Courbet (F. 1877). Fue fundador y máximo representante del realismo. Sus ideas políticas, cercanas al ideario anarquista de Proudhon, le harán comprometerse con la Comuna de París y será acusado de haber participado en la demolición de la columna Vendôme, dedicada a Napoleón Bonaparte. A partir de 1873 se exiliará en Suiza, donde morirá de cirrosis, por consumo abusivo de alcohol, y en la miseria. Obras conocidas suyas serán: "Entierro en Ornans", "El origen del mundo", "Proudhon y sus hijos", entre otras.



8. En el año 1838 nació Margarita Diez-Colunje y Pombo (f. 1919). fue una historiadora, traductora y genealogista colombiana. Entre sus obras notables están: Belalcázar-tronco común de los patriotas, Apuntamientos, Los muros de una prisión, La jornada sangrienta.



9. En el año 1865 nació en Hortonville (EE.UU.) Frederick Albert Cook (f. 1940). Fue un explorador y médico estadounidense, que será el cirujano de la expedición al ártico de 1891-92 dirigida por Robert Peary, y de la expedición antártica belga de 1897-99 conducida por Adrien de Gerlache. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes para que le sea reconocida esta hazaña.



10. En el año 1907 los hermanos Lumière (Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean) fueron dos hermanos franceses, inventores del cinematógrafo y directores de cine. Se considera que los hermanos Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la fotografía instantánea y las placas fotográficas. Presentaron la fotografía en color, gracias a su invento 'el cinematógrafo'. Las primeras fotografías en color las presentan ante el público en la revista L'IIustration, en París.



11. En el año 1923, murió Antonio Gaudí, atropellado por un tranvía. Fallece en Barcelona, España. Fue un arquitecto español, máximo representante del Modernismo y uno de los principales pioneros de las vanguardias artísticas del siglo XX. Entre sus obras emblemáticas destacan el templo de la Sagrada Familia, catedral de elevadas torres, el Parque Güell, la casa Batlló, famosa por sus balconadas curvilíneas, y la casa Milá, más conocida como La Pedrera, entre otras, todas ellas en la Ciudad Condal.



12. En el año 1935 en los Estados Unidos, se fundó la asociación Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad internacional de ayuda contra la adicción al alcoholismo, iniciada por William Griffith Wilson y Bob Smith.



13. En el año 1959 nació Víctor Cámara. Es un actor de cine, teatro y televisión venezolano.



14. En el año 1967 finalizó la Guerra de los Seis Días con la victoria del ejército israelí sobre la alianza árabe.



15. En el año 1971, sucedió la Matanza del Jueves de Corpus en Ciudad de México (México), en la que el grupo militar de élite 'Los Halcones' reprimen por la fuerza manifestaciones estudiantiles, causando la muerte a 120 estudiantes.



16. En el año 1979 nació Víctor Moreno. Es un beisbolista venezolano, apodado, "Brazo e' Goma" que jugaba en la posición de lanzador. Anunció su retiro antes de comenzar la campaña 2015-2016 en Venezuela, cuando jugaba la ronda Final con su último equipo como profesional, el Rimini Baseball Club de Italia, siendo su última temporada en la LVBP la 2014-2015. Su último equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue Cardenales de Lara, adonde llega procedente de los Tigres de Aragua.



17. En el año 2007, en Venezuela, el Metro de Caracas puso en marcha las obras civiles de la Línea 5, tramo Zona Rental Parque del Este, al iniciar los trabajos preliminares en la plaza Diego Ibarra de Baruta, donde se construirá la estación Bello Monte.



18. En el año 2009, en Venezuela, representantes de la Organización de los Pueblos Indígenas del estado Zulia manifestaron su rechazo a la matanza cometida el 5 de junio pasado en Bagua, población perteneciente a la Amazonia peruana.



19. En el año 2011, en Venezuela, el entonces canciller Nicolás Maduro leyó un comunicado en el cual señaló que el presidente Hugo Chávez Frías fue operado de una dolencia física en Cuba. Maduro señaló que se trataba de un absceso pélvico, del cual fue operado con éxito en La Habana.



20. En el año 2020, en Venezuela, el director general de la fundación Azul Ambientalistas, Gustavo Carrasquel, denunció el asesinato de un jaguar, especie también llamada Tigre Mariposa, en un hato del estado Barinas. La caza furtiva de esta especiey la degradación de su hábitat constituye una seria amenaza a la naturaleza.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.