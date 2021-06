Lea las efemérides del 8 de junio

Prof. Miguel Angel Jusayu Credito: web

Tal día como hoy 8 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 8 de junio es el 159.º (centésimo quincuagésimo noveno) día del año del calendario gregoriano y el 160.º en los años bisiestos. Quedan 206 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU, con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta, y son los responsables de generar el oxígeno y el lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre.



2. Día Mundial del Terapista del Lenguaje.



3. Día del estudiante en Colombia.



4. En el año 1595 en Venezuela, los corsarios ingleses Amyas Preston y George Somers asaltan y queman Caracas.



5. En el año 1838, murió Francisco María Faría (n. 1791). Fue un militar venezolano, prócer de la guerra de independencia de Venezuela. En 1813 peleó en el bando realista bajo el mando del coronel Ramón Correa, con el grado de Teniente, siendo derrotados el 28 de febrero de 1813 en la Batalla de Cúcuta, por las fuerzas de Simón Bolívar.



6. En el año 1929 en Bogotá, Colombia, es asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez luego de denunciar la masacre de las Bananeras y otros crímenes de Estado. Desde entonces, se conmemora en esta fecha el Día del Estudiante.



7. En el año 1945 nació Guillermo Fantástico González (f. 2020). Fue un presentador, actor y empresario español nacionalizado venezolano. Destacó por batir récords de audiencias con el programa Cuánto vale el show emitido en la televisión en Venezuela en 1980.



8. En el año 1949 George Orwell publica la novela 1984. Es uno de los libros más influyentes del siglo XX y es una novela política de ficción distópica. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor, de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del Pensamiento y de la neolengua, adaptación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua, no puede ser pensado.



9. En el año 1951, en Venezuela se inauguró el Mercado de Quinta Crespo en Caracas. Se trata de uno de los mercados más antiguos de la ciudad que conserva en algunas partes un ambiente de época propio de la etapa (años cincuenta) en el que fue establecido.



10. En el año 1953 en los Estados Unidos, en pleno apartheid, la Corte Suprema obliga a los restaurantes de Washington a atender a clientes negros.



11. En el año 1955, nació Tim Berners-Lee. Es un científico de computación británico, conocido por ser el padre de la World Wide Web y creador de la primera página web de la historia.



12. En el año 1972 en la guerra de Vietnam, el fotógrafo de Associated Press Nick Ut toma la famosa foto premiada con un Premio Pulitzer de la niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda por una carretera, quemada por el napalm.



13. En el año 1987 en Venezuela se creó la Parroquia El Junquito en Caracas. En el Junquito, existen varios atractivos turísticos como son paseo a caballo, comidas típicas, caminar por sus parques, y la neblina, que como producto de ser una zona montañosa suele caer casi todas las tardes del año. Además se puede conectar con las playas de Vargas y con la Colonia Tovar.



14. En el año 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil.



15. En el año 2004, ocurrió el tránsito de Venus, es un evento astronómico que sucede cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra; este hecho es análogo a los eclipses solares causados por la luna, pero la distancia y el tamaño aparente de Venus hacen que este solo pueda verse como un pequeño punto negro que atraviesa la cara visible del Sol durante un tiempo de entre 5 y 8 horas.



16. En el año 2007 en los Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. El transbordador espacial Atlantis ha completado 33 misiones, permaneciendo en el espacio 293 días, completando 4.648 órbitas y realizando una distancia total de 194.168.813 km, antes de la misión STS-135.



17. En el año 2009, PDVSA fue certificada como la cuarta empresa petrolera más importante del mundo, y sus activos físicos pasaron de 50 mil millones de dólares hasta 71 mil millones, en una demostración de la fortaleza de la primera industria venezolana.



18. En el año 2009, murió el escritor y profesor de la cátedra Lenguas Indígenas de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia (Venezuela), Miguel Ángel Jusayu, autor de obras como "Diccionario Sistemático de la Lengua Guajira: guajiro-castellano"; "Morfología de la Lengua Guajira"; "Ni era vaca ni era caballo", editado en castellano, sueco, danés y noruego; entre otros textos.



19. En el año 2009 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó el genocidio indígena que se produjo en Bagua, al norte de Perú, en el cual efectivos policiales llevaron a cabo una sangrienta represión tras una protesta indígena, la cual dejó saldo de 47muertos. La CIDH instó al Estado peruano a "esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias".



20. En el año 2017 Venezuela ganó a Uruguay en penales y avanzó a la final del Mundial Sub 20 en Corea del Sur. La Gloriosa Vinotinto se impuso a Uruguay en la magia y tragedia de los penales (4-3), tras el 1-1 en 120 minutos reglamentarios, para clasificar a la final del Mundial de la categoría.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.