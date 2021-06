Lea las efemérides del 5 de junio

Monumento natural Piedra La Tortuga en Amazonas venezolano Credito: web





Tal día como hoy 5 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 5 de junio es el 156.º (centésimo quincuagésimo sexto) día del año en el calendario gregoriano y el 157.º en los años bisiestos. Quedan 209 días para finalizar el año. Día sábado en el año 2021.



1. Día Internacional del Ambiente. Establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución, el 15 de diciembre de 1977.



2. Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada.



3. Día de San Bonifacio.



4. En el año 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. Llevó a cabo en Francia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó un año más tarde en 1753, el que fue su invento más famoso, el pararrayos.



5. En el año 1878, nació Pancho Villa (f. 1923). Fue un leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano. Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana. Reconocido como un icono popular de la cultura de México, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta.



6. En el año 1898 nació Federico García Lorca (f. 1936). Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la guerra de España.



7. En el año 1899 nació Henri Frei (f. 1980). Fue un lingüista suizo y orientalista perteneciente a la Escuela de Ginebra. Coeditor de Cahiers Ferdinand de Saussure 1957 à 1972, es más conocido por su libro La gramática de los errores, que analiza una gran cantidad de textos en francés "popular" (en su mayoría eran cartas escritas por soldados franceses de la Primera Guerra Mundial) de acuerdo a un sistema lingüístico coherente. Él desarrolló la tesis de que tales "fallos" se utilizan para prevenir o reparar las deficiencias de un lenguaje correcto.



8. En el año 1923 nació Jesús Soto (f. 2005). Fue un escultor y pintor venezolano. Figura importante del arte cinético. Presentó más de 180 exposiciones individuales y su obra ha sido expuesta en grandes centros como el MoMA, el Museo Solomon R.Guggenheim, el Centro Georges Pompidou o el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Falleció en París a los 81 años.



9. En el año 1963 dimite el ministro de defensa británico John Profumo como consecuencia de su relación con la joven Christine Keeler, de 19 años, quien a su vez mantiene estrechas relaciones con el agregado militar soviético, lo que es visto como un peligro para la seguridad nacional.



10. En el año 1967 tuvo lugar el comienzo de la Guerra de los Seis Días, al atacar Israel a las fuerzas Sirias y Egipcias que se están agrupando en sus fronteras. La guerra finalizará el día 10 con la victoria sorprendente y rápida de Israel. El coste de esta "guerra relámpago" según cifras oficiales: 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros.



11. En el año 1968 justo al acabar un mitin en el Hotel "Ambassador", en Los Ángeles, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos de pistola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente en Los Ángeles y con ascendientes palestinos, le dispara por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. Sirham será condenado a cadena perpetua sin aclarar si actuó por cuenta propia, o fue la mafia quien trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. El crimen aún no ha sido aclarado totalmente. Robert Kennedy morirá al día siguiente en el hospital donde ha sido trasladado.



12. En el año 1979 nació David Bisbal. Es un cantante, compositor y actor español que alcanzó la popularidad en el año 2001, tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Sus ventas totales se estiman en más de 6 millones de copias (discos, singles, recopilatorios y grabaciones en directo)



13. En el año 1983 nació Juan Carlos Adrianza (f. 2011). Fue un actor y comediante venezolano que se desempeñaba también como cantante y locutor. Conocido particularmente por su personaje de «El Fabuloso», en el programa ¡A que te ríes!, del canal Venevisión.



14. En el año 1984 nació Robinson Chirinos. Es un Beisbolista que juega para los New York Yankees en las Grandes Ligas de Béisbol y para los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.



15. En el año 1991 en Venezuela, se creó el Parque Nacional Turuépano, localizado en el municipio Benítez, del Estado Sucre, al norte del río San Juan y frente al golfo de Paria. El Parque se compone de planicies deltaicas con influencia marina, únicas en el país, caracterizadas por sus manglares, caños y canales, siendo el principal morador de estos parajes el manatí. Tiene una superficie e



16. En el año 1992 en Venezuela es declarado Monumento Natural Meseta la Galera. Es una Unidad geomorfológica depositada durante el cuaternario, de origen fluvial, ubicada en el Estado Mérida.



17. En el año 1992 en Venezuela es declarado Monumento Natural la Piedra la Tortuga. Son sendos afloramientos graníticos de origen magmático, pertenecientes a la Serranía del Parhuaza, constituido por rocas ácidas del Precámbrico de origen magmático, con una edad aproximada de 1.500 millones de años. Aquí se encuentra el petroglifo más grande conocido en ese país, así como cuevas y cementerios de antiguas poblaciones indígenas, con una gran variedad de pinturas rupestres. Está ubicado en el Amazonas.



18. En el año 1993, Ramón José Velásquez es designado por el Congreso de la República como presidente encargado de Venezuela hasta el 2 de febrero de 1994.



19. En el año 2008, murió Eugenio Montejo (n. 1938). Fue un poeta y ensayista venezolano, fundador de la revista Azar Rey y cofundador de la Revista Poesía de la Universidad de Carabobo. Fue investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Caracas, y colaborador de una gran cantidad de revistas nacionales y extranjeras. En 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en 2004 el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Uno de sus poemas es citado en la película 21 gramos, del director mexicano Alejandro González Iñárritu.



20. En el año 2011 en Perú, Ollanta Humala gana las elecciones presidenciales del país tras vencer en la segunda vuelta, convirtiéndose en el primer gobernante de izquierda elegido en las urnas en la historia de su país. Los peruanos lo han votado tras considerarlo en la órbita de la izquierda moderna que lo identifica cercano a las ideas del expresidente brasileño Lula da Silva.



21. En el año 2018, Ecoportal, anunció la muerte de una ballena a causa de 80 bolsas de plástico en su estómago. La ballena fue rescatada luego de ser divisada inmóvil flotando en el agua, en el canal de Songhkla, Tailandia. Luego de días de agonía, murió a causa de una obstrucción intestinal.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.