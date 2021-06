(VIDEO) Irán envía buques de guerra de visita a Venezuela

Miércoles, 02 de junio de 2021. Dos buques de guerra iraní se dirigen a Venezuela, según información suministrada por Antonio V. Villamil en su página web, donde asegura que autoridades iraníes confirman el desplazamiento de estos buques pertenecientes a la armada iraní, se trata de una fragata iraní y el Makran, de 755 pies de largo, un petrolero que se convirtió en una base flotante y que posee una autonomía de navegación de 1000 días, transporta armamento, helicópteros y está equipado con dotación para la guerra electrónica y operaciones especiales.Añadió que oficiales estadounidenses se han comunicado con oficiales venezolanos para advertirles que no es una buena idea darle la bienvenida a estos buques a puertos venezolanos y que ni siquiera se les ocurra recibirlos.Irán advirtió a Washington que no puede ir contra el derecho de la libre navegación, le advirtió este lunes 31 de mayo de no cometer un error de cálculo ni transgredir su derecho a la libre navegación, después de que trascendiera de que Washington está siguiendo la trayectoria de los buques de guerra.No se logró confirmación de las cancillerías de Irán y Venezuela de este movimiento de naves, informó Villamil.