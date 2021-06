Lea las efemérides del 3 de junio

Ejecutivo dona terreno para Villa del Cine Credito: Web

El 3 de junio es el 154.º (centésimo quincuagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 155.º en los años bisiestos. Quedan 211 días para finalizar el año. Día jueves en el año 2021.



1. Día Mundial de la Bicicleta.



2. Día del Profesional de Recursos Humanos.



3. Día del Inmigrante Italiano en Argentina.



4. Día de Corpus Christi. Es una festividad religiosa que tiene como principal acto la celebración de la Eucaristía. Se celebra el jueves de Corpus 60 días después del Domingo de Resurrección de Cristo.



5. Día de San Cono de Teggiano, religioso italiano benedictino.



6. En el año 1813, tuvo lugar la Batalla de Pampatar. Fue una insurrección armada en Margarita (Venezuela) simultáneamente con el almacenamiento externo del pueblo, bajo el mando de Rafael Guevara, el movimiento tiene un triunfo rotundo y arrincona al tirano gobernador Martinez en el mismo castillo de Pampatar, Arismendi es rescatado y nombrado gobernador de la isla.



7. En el año 1873 murió Calfucurá (n. 1780). Fue un cacique o lonco mapuche del siglo XIX, de origen moluche, cuya actividad militar y política se desarrolló principalmente en Argentina y en las áreas controladas por los pueblos indígenas de la región pampeana y de la Patagonia oriental.



8. En el año 1876 nació Ramón Cabanillas (f. 1876). Fue un poeta gallego, considerado dentro de la literatura gallega como el enlace entre el Rexurdimento y la modernidad literaria del siglo XX. La crítica suele encuadrarlo bien en una generación intermedia, la llamada Xeración Antre Dous Séculos ("generación entre dos siglos"), bien como un miembro más de la generación literaria surgida a la luz de las Irmandades da Fala.



9. En el año 1924 nació Torsten Wiesel. Es un neurobiólogo sueco ganador del Premio Nobel de Medicina en 1981 por sus aportaciones en el estudio del área visual de la corteza cerebral. Compartió este honor con el canadiense David Hubter Hubel y el estadounidense Roger Wolcott Sperry.



10. En el año 1925 nació Tony Curtis (f. 2010). Fue un actor estadounidense. Tuvo una extensa carrera al haber actuado en más de cien películas desde el año 1949 hasta 2008. tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en el Hollywood Boulevard y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras (Chevalier des Arts et des Lettres) en 1995 en Francia.



11. En el año 1931 nació Raúl Castro. Es un militar y político cubano, presidente de Cuba entre 2008 y 2018. De conjunto con su hermano Fidel Castro, es uno de los líderes de la Revolución cubana.



12. En el año 1938 murió Tulio Febres Cordero (n. 1860). Fue un escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. Su obra es polifacética por abarcar aspectos propios de la historia, la literatura, la antropología, el derecho, la educación y otras ramas del saber. Por lo tanto, no es raro que su escritura se exprese en distintos géneros: crónica, ensayo, cuento, novela y poesía.



13. En el año 1947 murió Julio C. Tello (n. 1880). Fue un destacado médico y antropólogo peruano. Fue el primer arqueólogo indígena de Latinoamérica. Es considerado el padre de la arqueología peruana. Descubrió las culturas Chavín y Paracas, y creó e impulsó el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.



14. En el año 1948, se inauguró el telescopio Hale en el observatorio Palomar en San Diego en los Estados Unidos.



15. En el año 1962 en Arica, Chile, el colombiano Marcos Coll anota el primer gol olímpico en un mundial, en la Copa Mundial de la FIFA.



16. En el año 1965, el astronauta Edward H. White de la misión Gémini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial, con una duración de 20 minutos.



17. En el año 1972 en Venezuela, la DISIP perpetra la Masacre de La Victoria, donde mueren 7 integrantes de la dirección de Punto Cero y un ciudadano español que les acompañaba y había solicitado que le dejaran salir junto con los niños que se encontraban dentro de la vivienda . Este ciudadano fue ejecutado enfrente de los niños, apenas se entregó. Luego las mujeres esposas de los guerrilleros muertos fueron detenidas junto con sus niños para ser sometidos a torturas y encarcelados en condiciones infrahumanas.



18. En el año 1990, murió Robert Noyce (n. 1927). Fue un ingeniero y físico estadounidense. Se le reconoce junto a Jack S. Kilby, como el inventor del circuito integrado o microchip. Es cofundador de Intel y Fairchild Semiconductor, y es apodado el Alcalde de Silicon Valley por haberle dado ese nombre.



19. En el año 2006 en Venezuela, se creó la Fundación Villa del Cine en Guarenas. La Villa del Cine es un complejo cinematográfico patrocinado por el gobierno de Venezuela para estimular la producción de obras de cine y audiovisuales nacionales, bien sea largometrajes, cortometrajes, documentales, animación, entre otros.



20. En el año 2016 murió Muhammad Ali (n. 1942). Fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del islam.





