Lea las efemérides del 2 de junio

1. Día Mundial de la Lucha contra la Miastenia. Es una enfermedad que se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo control voluntario. Es causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos.



2. Día Internacional de la Trabajadora Sexual.



3. Día Nacional del Bombero Voluntario en Argentina.



4. En el año 1537, el papa Paulo III declara por medio de una bula de esta misma fecha, que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran "realmente hombres".



5. En el año 1816 Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavizados que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela contra el imperio español. Esta medida constituyó el primer intento de eliminación de la esclavitud en Venezuela y significó el reconocimiento de la participación de los negros, pardos e indios en el EP. La acción cambió el escenario de la guerra de independencia a su favor.



6. En el año 1866 murió en Caracas a los 66 años de edad Luisa Cáceres de Arismendi (n. 1799). Fue una heroína y prócer de la Independencia de Venezuela y esposa del General Juan Bautista Arismendi. Como era tradición en la época, su educación es orientada para ejercer las labores propias de esposa y madre. No recibió instrucción escolarizada. Su progenitor José Domingo Cáceres, fue quien le orientó y enseñó nociones básicas de diversas materias. Durante los años de cautiverio y destierro demostró su entereza ante la adversidad, manteniéndose firme y leal a sus principios e ideas. Tiempo después de ser liberada fue recibida con honores de heroína, hoy en día es considerada como una de las más relevantes protagonistas de la gesta independentista de Venezuela por apoyar las ideas de libertad y soberanía de los pueblos, hasta los últimos días de su vida. En reconocimiento por su lucha por la Independencia de Venezuela, sus restos fueron sepultados en el Panteón Nacional venezolano.



7. En el año 1882, murió Giuseppe Garibaldi (n. 1807). Fue un militar, profesor de matemáticas en Uruguay, fábricante de velas en Nueva York y político italiano. Hijo de un pescador de Niza, fue marinero, capitán de la marina del Piomonte y luchador por las libertades de los pueblos. Ha pasado a la historia como el principal impulsor de la unificación de Italia y del nacimiento de un nuevo Estado bajo la monarquía de Víctor Manuel II.



8. En el año 1884, se fundó en Argentina, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca. Fue el primero en instalarse en el país, cumpliendo desde ese entonces, un servicio ininterrumpido a la comunidad.



9. En el año 1904 nació en Banat, actual Rumania, el deportista y actor estadounidense de origen austríaco Johnny Weissmüller. Fue uno de los mejores nadadores del mundo en los años veinte del siglo XX y ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Establecerá un total de sesenta y siete récords mundiales. Como actor encarnó a Tarzán, papel que interpretará a lo largo de veinte películas, lo que le consagrará como el Tarzán más popular de la historia del cine.



10. En el año 1913 nació Vicente Gerbasi (f. 1992). Fue un escritor, poeta, autor, político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser uno de los escritores más influyentes del siglo XX en Venezuela. En 1937 funda el Grupo "Viernes", conjuntamente con otros notables poetas como Pascual Venegas, Luis Fernando Álvarez, Jośe Ramón Heredia, entre otros. Ese mismo año publica su primer poemario titulado Vigilia del Náufrago. En 1968, Gerbasi gana el Premio Nacional de Literatura. Entre sus Obras: Libro de ensayos Creación y Símbolo, Mi padre el inmigrante. Gerbasi ha sido traducido al francés, inglés, italiano, portugués, danés, sueco rumano, hebreo, árabe y chino.



11. En el año 1928 murió Rafael Hernández León (n. 1856). Fue un compositor, músico y docente venezolano. Debido a su admiración por el prócer de la Independencia Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, compuso la obertura “Ayacucho” estrenada por la Banda Marcial de Caracas, dirigida por el músico Pedro Elías Gutiérrez el 9 de diciembre de 1924, con motivo del Centenario de la Batalla de Ayacucho. También compuso “Aves de Berruecos”, en recuerdo del asesinato del Mariscal Sucre.



12. En el año 1933, nació en Montevideo, Horacio Ferrer. Fue un escritor, poeta, dramaturgo, periodista, autor, letrista, compositor e historiador del tango uruguayo, nacionalizado argentino, impulsor de la Academia Nacional del Tango. Compuso más de doscientas canciones y escribió varios libros de poesía e historia del tango. Cobra fama por los tangos que compuso con Astor Piazzolla, como Balada para un loco, incluida entre las cien mejores canciones latinas de la historia; Chiquilín de Bachín y de la operita María de Buenos Aires. Obras literarias: Romancero canyengue, Loquita mía, Libro del tango, Arte popular de Buenos Aires. Fue presidente de la Academia Nacional del Tango en la República Argentina hasta el día de su muerte.



13. En el año 1962, en Venezuela tuvo lugar El Porteñazo. Fue una Insurrección militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Esta sublevación fue la expresión armada que surge de la frustración popular ante la negativa del Gobierno de Rómulo Betancourt de producir las transformaciones democráticas que esperaba el país, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Tras el desenvolviendo de este levantamiento, Betancourt ordenó un ataque contundente y recuperar el control a sangre y fuego: "Disparen primero y averigüen después”. De esta represión resultaron al menos 400 muertos y 700 heridos, los cuerpos de los fallecidos eran recogidos con palas mecánicas y transportados en camiones hasta fosas comunes.



14. En el año 1972, en Venezuela, la DISIP asesina a los revolucionarios José Rafael Bottini Marín, y Ramón Antonio Älvarez, comandantes del grupo guerrillero Punto Cero.



15. En el año 1975, en Francia, más de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra ellas. Se declararon en huelga por 8 días y mantuvieron la ocupación por 8 días, cuando fue allanada por la policía. A partir de aquel día inició el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.



16. En el año 2010, CNN entrevistó desde el Palacio de Miraflores en Caracas, al Presidente venezolano Hugo Chávez Frías, acerca de los temas que aborda el cineasta Oliver Stone en el Documental "Al sur de la frontera".



17. En el año 2014 en España, y después de 39 años de reinado, el Rey Don Juan Carlos I de Borbón anuncia que abdicará debido a problemas de salud. Todo se prepara para proceder a la proclamación como Rey de su hijo, el Príncipe de Asturias Don Felipe.



18. En el año 2016, en Venezuela las organizaciones sociales la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Observatorio de Ecología Política y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Denunciaron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del Decreto 2248 que creo el Arco Minero del Orinoco, por ser un potencial peligro de destrucción a la naturaleza.



19. En el año 2018 la atleta venezolana María Gabriela Martínez, demostró su pasión y gallardía sobre la pedana en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, al disputar y ganar la final de la espada femenina por equipo con una lesión en el tobillo. El dolor en el tobillo no impidió que la esgrimista alzara el metal de oro número 17 para Venezuela.



20. En el año 2020 Palestina busca acercarse a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concretar una resolución contra el plan de Israel de anexarse territorios palestinos ocupados. El ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad al-Maliki, en declaraciones a la radio oficial Voz de Palestina, reseñado por la agencia Xinhua dijo: "Nuestra actitud es aislar políticamente al gobierno israelí y a Estados Unidos para ejercer una gran presión sobre Israel para que no implemente el plan".





