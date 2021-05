(VIDEO) Comenzó la fase II del plan de vacunación masiva

29.05.21 - Este sábado, la población acudió a la Fase II de Vacunación Masiva contra la COVID-19, convocada por el Gobierno Nacional en los centros de salud o espacios habilitados para efectuar la jornada de inmunización en el territorio nacional.



De esta forma, arrancó el despliegue de vacunación masiva para la inmunización contra la COVID-19 en sectores priorizados, gracias a la cooperación de la Federación de Rusia y la República Popular China.



Con la meta de superar el 70% de la inmunización para finales de este año, el Gobierno venezolano dio inicio a la fase II del Plan de Vacunación Masiva contra el coronavirus. En esta segunda fase los sectores priorizados se encuentran entre los adultos mayores y personal sanitario que hasta el momento no ha sido atendido.



La primera fase personal sanitario de primera línea, personal docente, y adultos mayores en residencias o situaciones vulnerables.



La segunda fase es de convocatoria abierta y priorizará a personas mayores de 60 años, menores de 60 años en los que se incluye a personal médico no vacunado y trabajadores esenciales que no pueden parar sus actividades diarias.



Para cumplir la meta de vacunación, que aspira inmunizar a 22 millones de personas para diciembre, se necesita recibir un promedio de 3 millones de vacunas mensuales, por lo que Venezuela seguirá haciendo alianzas con sus socios para superar el bloqueo y traer las vacunas para el pueblo.



El Gobierno Bolivariano está haciendo la convocatoria a través del Sistema Patria o por medio de la página web del Ministerio de Salud, por lo que se ha recomendado a la población en general a incorporarse a cualquiera de estos dos registros para poder ser convocado. El Sistema Patria cuenta con 21 millones de personas registradas.



La convocatoria se hará a través del envío de un mensaje de texto al número celular registrado en alguno de los sistemas, por lo que piden tener mucha atención para acudir al centro que, específicamente se ofrezca en el mensaje.



Las personas convocadas serán llamadas a recibir la dosis en su centro de vacunación más cercano a su domicilio, por lo que se recomienda estar atentos a los datos suministrados en el registro.





Con información de Últimas Noticias