(VIDEO) Covid-19: Venezuela inicia hoy segunda fase del plan de vacunación en 27 puntos a nivel nacional

29.05.21 - Este sábado inicia la segunda fase del Plan de vacunación masiva contra la COVID-19 en Venezuela, para la cual se han distribuido un millón 300 mil dosis a nivel nacional, así lo informó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en horas de la noche de este viernes.



"Este fin de semana estarán activos 27 puntos de vacunación en 22 entidades del país. Luego, a partir del lunes, 31 de mayo, se incrementarán 77 puntos más para que las personas puedan recibir la inmunidad", declaró Alvarado en una entrevista para VTV.



"Se diferencia de la previa porque se vacunaban a grupos priorizados", afirmó. Sin embargo, explicó que aquellos trabajadores de la salud activos que no han sido vacunados por no pertenecer a ningún centro público de salud deben inscribirse a través de la página web sacs.gob.ve



“Hemos planificado vacunar el 70% de la población de aquí a diciembre, en la medida que vayan llegando las vacunas esperamos crear la inmunidad de rebaño” dijo.



En este sentido aclaró, que "por ahora se aplicarán vacunas de 2 dosis pero a través del mecanismo Covax, probablemente, obtengamos las de una sola dosis", igualmente agregó que las jornadas previas de vacunación fueron hechas a grupos priorizados, como adultos mayores y trabajadores del sector salud, tanto público como privado.



El ministro detalló que en los puntos de vacunación solo serán atendidas las personas registradas en el Sistema Patria, que hayan recibido un mensaje vía SMS. Dicho mensaje indicará el nombre del centro al que debe acudir para recibir la dosis, la hora y día.



Asimismo, Alvarado acotó que aquellas personas que no se encuentran registradas en el Sistema Patria, deberán ingresar a la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud y registrarse. Tras el registro en la web, la población será notificada vía SMS para recibir la vacuna contra la Covid-19.





Con información de Prensa VTV / AVN