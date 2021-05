"Cláusulas Aprobadas en Acta Convenio de Salud confirman una vez más política antiobrera del gobierno"

26 de mayo de 2021.-

Miembros del sindicato manifiestan que: “Las cláusulas recientemente aprobadas por la mesa técnica que “discute” un Acta Convenio (Ver en PDF) de los trabajadoresy trabajadoras del Sector Salud no es más que la confirmación de la política antiobrera del actual gobierno, la cual se expresa en un Paquetazo Neoliberal que además de atentar contra la Soberanía Nacional (entrega y devastación del Arco Minero del Orinoco para beneficio de transnacionales y mafias , aprobación de leyes inconstitucionales como la Ley Antibloqueo, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales rematando al país), somete cruelmente a la población laboral venezolana al abaratamiento extremo de su fuerza de trabajo convirtiéndola prácticamente en esclava, mediante una artera política de contracción y extinción de su salario, todo ello para ofrecer enormes ventajas al capital criollo y transnacional a cambio de más hambre y miseria para el pueblo trabajador”.

Argumentan que: “En las mencionadas cláusulas aprobadas por la inefable Fenasirtrasalud y el Ejecutivo Nacional representado por el Ministerio de Salud y avalada por el Ministerio del Trabajo en fecha 20 de mayo de los corrientes, se evidencian ‘aumentos porcentuales de primas’ sobre la base de un salario vigente completamente precario y deprimido, lo cual es sin duda un mecanismo tramposo y burlesco para escamotearle a los trabajadores y trabajadoras de la salud su derecho a un salario digno para la sobrevivencia, con el agravante de ignorar la inocultable situación de tragedia social y humanitaria que padecen las familias trabajadoras. Por eso afirmamos que la aprobación de dichas cláusulas son obra de vulgares estafadores y desvergonzados al servicio de un gobierno reaccionario y farsante, quienes deben ser repudiados y despreciados públicamente por todo el personal sanitario del país”.

Al abordar las circunstancias que rodean la aprobación por partes de la cuestionada Acta Convenio, prosiguen : “Entendemos que dicha ‘Acta Convenio’ en el Sector Salud, al igual que el Contrato Petrolero aprobado hace poco y el infame proyecto de contrato colectivo del sector público, inscritos en el llamado ‘Diálogo Salarial” y otras argucias más, constituyen una estrategia del gobierno hambreador, corrupto y falsamente socialista de Nicolás Maduro, para tratar de contener el inmenso malestar de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de la salud, mediante el cinismo y el engaño. Demuestran su clara incapacidad y su total ausencia de escrúpulos y de reflejos clasista y popular para resolver, conforme a los intereses de los explotados y oprimidos, la brutal crisis que vivimos producto de su política de ajustes deliberadamente aplicada”.

Ante toda la denuncia anterior hacen un llamado a los diferentes gremios y sindicatos: “a no avalar ni suscribir ésta acta convenio miserable y canalla para no hacerse cómplices de esta nueva estafa. De ahí que insistamos en exhortar que aún con todas nuestras diferencias, nos preparemos para encarar unidos tan terrible ofensiva de la patronal burocrática y demos una respuesta cohesionada. Ya lo asomamos el 1 ero de Mayo, cuando mediante la declaración del compañero Thony Navas (https://www.aporrea.org/trabajadores/n364583.html), presidente de Sirtrasalud Dtto. Capital, publicada el domingo 2 de mayo donde se propone y plantea al conglomerado de la salud y a sus diferentes representaciones gremiales y sindicales: ‘ que va siendo hora que responsable y seriamente acometamos una acción conflictiva consultada, aprobada y organizada desde las bases’ y seguir el ejemplo del hermano pueblo Colombiano ante la política de ajustes también aplicada por el no menos reaccionario gobierno de Duque”.

Para finalizar los miembros de Sirtrasalud Dtto Capital, denuncian: “Queremos desmentir públicamente las afirmaciones del Ministro Carlos Alvarado, cuando señalaba recientemente que el 90% del personal de Salud del país ha sido vacunado. Lo cual no solo matemáticamente es imposible: su porcentaje no resiste cualquier análisis serio, pues hasta por vía empírica se puede demostrar que solo una porción del personal asistencial (médicos, bioanalistas, enfermeras, camilleros, personal de mantenimiento y limpieza) ha sido inoculado. Muy poco del personal administrativo y menos aún los jubilados y jubiladas del sector salud. Por eso no dudamos en calificar como una verdadera atrocidad y una irresponsabilidad semejante afirmación. Propias de un gobierno que en plena ruina y con una situación desastrosa, tiene la desvergüenza de hablarnos de un ‘País Potencia’ o de ‘Consejos Productivos de Trabajadores’ como instrumentos de ‘participación’, cuando encarcelan y reprimen a trabajadores y trabajadoras por denunciar la corrupción y el desfalco generalizado en el país. Por ello ratificamos el camino de la lucha y de la movilización para que no continúen matando de hambre a nuestras Familias”