Lea las efemérides del 29 de mayo

Tal día como hoy 29 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 29 de mayo es el 149.º (centésimo cuadragésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 150.º en los años bisiestos. Quedan 216 días para finalizar el año. Día sábado en el año 2021.



1. Cuarta Semana de Mayo: Semana Internacional de la Educación Artística.



2. Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los territorios no autónomos. Este año se celebra del 24 de mayo al 30 de mayo de 2021.



3. Día del Trabajador Tribunalicio venezolano.



4. Día Internacional del Everest.



5. Día Mundial de la Salud Digestiva DMSD.



6. Día del Anciano.



7. Día Nacional del Adulto Mayor.



8. Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.



9. Día de Santa Bona de Pisa.



10. En el año 1453, Constantinopla es tomada por los turcos, poniéndose de esa forma fin al Imperio bizantino.



11. En el año 1856, en Venezuela, se inauguró la primera línea telegráfica.



12. En el año 1876, murió el venezolano Diego Ibarra (n. 1798). Fue un general del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia y primer edecán del Libertador Simón Bolívar.



13. En el año 1919, los científicos Arthur Eddington desde la isla de Príncipe (cerca de África) y Andrew Crommelin desde Sobral (norte de Brasil) comprueban (y posteriormente confirman) la teoría de la relatividad general de Albert Einstein mediante la observación de un mismo eclipse solar total.



14. En el año 1932, se iniciaron las transmisiones de la Radiodifusora Venezuela, hoy Circuito Radio Venezuela 790 AM.



15. En el año 1948, en Venezuela se declara el Araguaney como Árbol Nacional.



16. En el año 1948, se crearon las Fuerzas de la Paz de las Naciones Unidas o Cascos Azules.



17. En el año 1969 en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil.



18. En el año 1988 en Guayaquil (Ecuador) se inaugura el estadio Isidro Romero Carbo, con una capacidad para 55.000 personas, el más grande de ese país.



19. En el año 2008 en la ciudad de León (Nicaragua) toca tierra la tormenta tropical Alma, causando la muerte de once personas y la desaparición de cuatro. En los siguientes días producirá daños en toda Centroamérica.



20. En el año 2012, murió Maureen Dunlop de Popp (n. 1920). Fue una aviadora argentina, nacionalizada británica, que formó parte de la Royal Air Force (la Fuerza Aérea del Reino Unido) durante la Segunda Guerra Mundial. También se convirtió en notable al aparecer en la portada de la revista británica Picture Post en 1944. Luego regresó a la Argentina formando parte de la fuerza aérea de su país natal.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.