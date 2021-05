Lea las efemérides del 28 de mayo

Tal día como hoy 28 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 28 de mayo es el 148.º (centésimo cuadragésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 149.º en los años bisiestos. Quedan 217 días para finalizar el año. Día viernes en el año 2021.



1. Cuarta Semana de Mayo: Semana Internacional de la Educación Artística.



2. Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los territorios no autónomos. Este año se celebra del 24 de mayo al 30 de mayo de 2021.



3. Día Internacional del Juego.



4. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.



5. Día Internacional de la Higiene Menstrual.



6. Día de la Hamburguesa.



7. Día Mundial de la Nutrición.



8. En el año 1778, nació Jacinto Lara (f. 1859). Fue un militar venezolano que luchó por la independencia de las ciudades situadas en la región centro-occidental del estado que actualmente se llama "Lara" en su honor.



9. En el año 1810 nació Juan Vicente González (n. 1866). Fue un periodista y escritor venezolano. Se le considera como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XIX. Obras notables: Biografía de José Manuel Alegría (1856), Historia del Poder Civil en Colombia y Venezuela (1856-1870), Biografía de José Cecilio Ávila (1858), Biografía de José Félix Ribas, Un Manual de Historia Universal (1861), Manual de Historia Universal, Segunda Parte (1863).



10. En el año 1937 en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen.



11. En el año 1961 en Londres, el periódico The Observer publica el artículo de Peter Benenson «The forgotten prisoners» (‘los presos olvidados’), que lanza una campaña en pro de la amnistía, que terminó siendo el origen de la organización Amnistía Internacional.



12. En el año 1971 la Unión Soviética lanza la sonda Mars 3 hacia el planeta Marte.



13. En el año 1985 en Colombia en los Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua, entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC EP se lanza oficialmente el movimiento político Unión Patriótica (UP) y a la vez el gobierno con grupos paramilitares comenzaron a exterminar a la UP.



14. En el año 1998, en Venezuela, se inauguró en Caracas el Centro Sambil. Es una cadena de centros comerciales con sedes en Venezuela, República Dominicana, Curazao y España; creada por el empresario e ingeniero, Salomón Cohen Levy y construida por su empresa de desarrollos inmobiliarios Constructora Sambil, siendo el primero de la cadena, la sede de Chacao.



15. En el año 2006 el Presidente venezolano Hugo Chávez realizó el programa semanal ALÓ PRESIDENTE # 256 en Tiahuanaco, Bolivia, uno de los lugares arqueológicos fundamentales del mundo precolombino.



16. En el año 2007 en Venezuela, se inaugura el canal de televisión del estado Tve’s.



17. En el año 2010, murió Gary Coleman (n. 1968). Fue un actor estadounidense que protagonizó la serie Arnold El Travieso, entre otras.



18. En el año 2018, muere asesinado el antropólogo y cantautor venezolano Evio di Marzo, que dejó a Venezuela sin uno de sus mejores talentos musicales y sociológicos. Había nacido en Caracas, el 23 de marzo de 1954, de padres italianos y hermano del también cantautor Yordano di Marzo. Al momento de su muerte Evio di Marzo contaba con 64 años de edad.



19. En el año 2018 Venezuela logró once medallas, cinco de ellas de oro, en la segunda jornada de los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. La primera presea de la delegación venezolana fue de oro y la conquistó el patinador Johan Guzmán, quien detuvo el cronómetro en 23,8'51 segundos en la prueba de los 300 metros velocidad.



20. En el año 2020 en Negrar se dio a conocer que bajo el terreno de unos viñedos se había dado el descubrimiento de una villa romana de siglo III d. C. con sus mosaicos en un excepcional estado de conservación.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.