Lea las efemérides del 27 de mayo

Sabino Romero Credito: aporrea tvi

Tal día como hoy 27 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 27 de mayo es el 147.º (centésimo cuadragésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 148.º en los años bisiestos. Quedan 218 días para finalizar el año. Día jueves en el año 2021.



1. Cuarta Semana de Mayo: Semana Internacional de la Educación Artística.



2. Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los territorios no autónomos. Este año se celebra del 24 de mayo al 30 de mayo de 2021.



3. Día Nacional del Celíaco en España.



4. Día del Ingeniero Electricista en Argentina.



5. Día del Idioma Nativo en Perú.



6. San Agustín de Canterbury.



7. Día de las Madres en Bolivia.



8. En el año 1517 en España, varios frailes dominicos y franciscanos encabezados por fray Pedro de Córdoba, escriben una carta a los reyes de España (conocida como la Carta latina), en defensa de los nativos de América.



9. En el año 1763, nació Juan Germán Roscio (f. 1821). Fue un abogado, periodista, escritor y político venezolano. Ejerció los más altos cargos de la República, entre ellos: Primer Canciller, Primer Vicepresidente; Presidente del Congreso de Angostura, Vicepresidente de Colombia; corredactor de la Constitución de Angostura; desempeñó cargos económicos; introdujo el papel moneda en Venezuela. Miembro Fundador del Correo del Orinoco y su segundo Director. Es el Precursor de la creación de la Biblioteca Nacional. Fue un hombre de entera confianza de Simón Bolívar, quien desde 1819, lo mantuvo como segundo en la conducción de la República. Al momento de su muerte, estaba por asumir la Presidencia del Congreso Fundacional de Colombia. Actor fundamental en las batallas de las ideas por la independencia.



10. En el año 1843 el británico Alexander Bain patenta una máquina para enviar textos, imágenes, o cualquier cosa representada en un papel a distancia, aunque no consigue construir un modelo que funcione. Éste es sin duda el origen del fax o telefax. Pero no será hasta 20 años más tarde, en 1863 cuando el italiano Caselli, basándose en el diseño de Alexander Bain, construya el pantelégrafo y logre resolver el problema que tuvo Bain.



11. En el año 1885, nació Fidel Roig (f. 1977). Fue un pintor y músico español - argentino de escenas de las campañas del General San Martín y realizador de retratos del prócer, en figura de paisano, con poncho y amplio sombrero, montado en una mula cordillera. Realizó sus primeros estudios en la Academia de Bellas Artes de Barcelona (actual Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge), era originario de Cataluña, desde donde en 1907 con 23 años y sus estudios terminados, emigró a Argentina y después de una corta estadía en Buenos Aires en donde dio conciertos, más específicamente de violín y director de coral en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, inclusive dictó clases de artes plásticas. Se radicó en Mendoza en 1908. Hasta el comienzo de la década de 1930 se dedicó a interpretar música de cámara. "Conocido como el pintor del desierto". Entre sus obras notables: "El Regreso de San Martín en la cumbre del Portillo". Libros: Guanacache, Fidel Roig pintor del desierto.



12. En el año 1907 nació Rachel Carson (f. 1964). Fue una bióloga marina estadounidense que a través de la publicación de Primavera silenciosa en 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental.



13. En el año 1910 murió Robert Koch (n. 1843). Fue un médico y bacteriólogo alemán, premio nobel de medicina en 1905 por sus trabajos sobre la tuberculosis.



14. En el año 1931, en Alemania, el inventor suizo Auguste Piccard con su asistente Paul Kipfer, se convierten en las primeras personas en alcanzar la estratósfera en una cápsula presurizada colgada de un globo, alcanzado los 15.971 metros de altura.



15. En el año 1975 en Venezuela se creó el Parque Nacional El Guácharo. Es un parque ubicado en el tramo oriental de la Serranía del Interior del Sistema Montañoso Caripe, en las serranías Cerro Negro, Cerro Papelón y Cerro El Periquito del Macizo de Caripe, entre el estado Monagas y el estado Sucre.



16. En el año 1987 murió John Howart Northrop (n. 1891). Fue un químico estadounidense, premio nobel de química en 1946 (la mitad del cual compartió con Wendell Meredith Stanley por sus aportaciones a "la representación fiel de las enzimas y las viru-proteínas"), recayendo la mitad restante del Premio de dicho año en el químico James Batcheller Sumner.



17. En el año 1988 en los Estados Unidos, el Senado ratifica un acuerdo para eliminar 2600 misiles de los arsenales de Estados Unidos y la Unión Soviética.



18. En el año 1992 en el observatorio Palomar, la astrónoma Eleanor Helin descubre un asteroide que orbita el Sol una vez cada 3,58 años. Lo bautizará asteroide Braille.



19. En el año 2005, la pianista venezolana Gabriela Martínez, resultó semifinalista en la competencia Internacional de Piano Van Cliburn que se realizó en Forth Worth, Texas, EEUU.



20. En el año 2012, el cacique y líder indígena venezolano Sabino Romero dijo: "Los yukpas tienen que ser revolucionarios verdaderos para luchar por territorio en La Sierra de Perijá". Ello en virtud de las luchas que por años han sostenido para la recuperación y demarcación de sus territorios ancestrales; sin presencia de terceros, ganaderos, parceleros, mineros, ni paramilitares. Fue asesinado en 2013.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.