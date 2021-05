Lea las efemérides del 24 de mayo

Rosa Castro, conocida artísticamente como Lucille Méndez Credito: web

El 24 de mayo es el 144.º (centésimo cuadragésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 145.º en los años bisiestos. Quedan 221 días para finalizar el año. Día lunes en el año 2021.



1. Cuarta Semana de Mayo: Semana Internacional de la Educación Artística.



2. Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los territorios no autónomos. Este año se celebra del 24 de mayo al 30 de mayo de 2021.



3. Día del Operador de Radio.



4. Día del Telegrafista.



5. Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.



6. Día Europeo de los Parques Naturales.



7. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar en Argentina.



8. Festividad de María Auxiliadora.



9. En el año 1686 nació en Danzig, hoy Gdansk (actual Polonia) Daniel G. Fahrenheit (f. 1736). Fue un físico, ingeniero y soplador de vidrio nacido en Polonia de origen alemán e inventor de la escala termométrica que lleva su nombre, que toma los valores de congelación y ebullición del agua convencional fijándolos en 32 y 212 respectivamente. Célebre entre otras cosas por haber desarrollado el termómetro de mercurio y la escala Fahrenheit de temperatura. Pasó gran parte de su vida en los Países Bajos.



10. En el año 1743 nació en las proximidades de Neuchatel, en Suiza, Jean-Paul Marat (f. 1793). Fue un periodista y político revolucionario francés que tendrá un papel destacado durante la Revolución Francesa al ser el brazo fuerte de la misma, y un gran movilizador del sector popular más sometido.



11. En el año 1810, Simón Bolívar es ascendido a Capitán de la 4ta Compañía del Batallón de Milicias e inmediatamente después es ascendido a Coronel de los Reales Ejércitos por la Junta de Gobierno, para enviarlo junto a Andrés Bello y Luis López Méndez en una misión diplomática a Inglaterra para dar a conocer al movimiento revolucionario de Venezuela y obtener el reconocimiento del Gobierno inglés.



12. En el año 1822, tuvo lugar en Ecuador, la Batalla de Pichincha que dio lugar a la independencia de ese país.



13. En el año 1908, nació Emil Friedman (f. 2002). Fue un músico, profesor y fundador del Colegio Emil Friedman de Caracas. Estuvo en Venezuela más de 50 años hasta su muerte, fue director de la Academia de Música del Estado Zulia cargo en el que estuvo hasta 1948. Allí dirige el Cuarteto Maracaibo y funda la Sociedad Zuliana de Conciertos; la primera orquesta de cuerdas del estado, agregándose las sedes de San Cristóbal, Valencia y Caracas.



14. En el año 1967, nació Carlos Almeida Hernández, beisbolista venezolano, que participó en Grandes Ligas de Estados Unidos y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.



15. En el año 1941 en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, nació Robert Allen Zimmerman. Es una estrella del pop y poeta más conocido como Bob Dylan. Ganará el Premio Nobel de Literatura en 2016.



16. En el año 1962, la nave espacial Aurora 7 del proyecto Mercury, tripulada por Scott Carpenter retorna por segunda vez a la Tierra exitosamente.



17. En el año 1992, Stalin Rivas, primer futbolista venezolano en la historia en jugar en Europa, debutó con el Standard Lieja en la jornada 34 de la Primera División de Bélgica contra el Lierse SK con victoria de su equipo 8-2, disputando 43 minutos del segundo tiempo.



18. En el año 2007, murió de 101 años de edad, Rosa Castro conocida artísticamente como Lucille Mendez (1906). Fue una actriz venezolana residenciada en los EEUU. Fue hija del presidente Cipriano Castro. Trabajo en Hollywood, EEUU. Y con el auspicio de su esposo, protagonizó una serie de películas: The House of Youth (1924), dirigida por Ralph Ince; Bigger Than Barnum’s (1926), del director Ralph Ince, donde fue una de las protagonistas junto a Ralph Lewis, George O’Hara, Robert Blandim, Viola Dana, y Ralph Ince; Coney Island (1928), del director Ralph Ince, protagonizada por ella junto a Lois Wilson, Joan Wellman, y Eugene Strong.



19. En el año 2009, se fundó en España, la Red de Medios Comunitarios (ReMC). Es una organización que integra a medios comunitarios (sin ánimo de lucro y dedicados a dar un servicio a su comunidad) de toda España. Su sitio web http://medioscomunitarios.net.



20. En el año 2020 el gobierno de Venezuela denunció la venta ilegal de la empresa Citgo Petroleum, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras una decisión judicial del tribunal estadounidense del distrito de Delaware, acción que se constituye como una acto de “piratería moderna”.





