Aseguran que irregulares colombianos usan de voceros a defensores de DDHH

17.05.21 - Los grupos irregulares colombianos que mantienen enfrentamientos con unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desde el pasado 21 de marzo, utilizan presuntamente como voceros a defensores de derechos humanos (DD.HH), según análisis hecho por la Corriente Revolucionaria “Bolívar y Zamora” (Crbz).



Este grupo afecto al chavismo, sostiene que esas organizaciones de defensa de los derechos humanos persiguen finalmente que Venezuela sea intervenida militarmente por una potencia extranjera, propósito que trabajan en coordinación con los irregulares colombianos, denunció la Crbz.



La Corriente indicó que el conflicto en Apure es ejecutado no por una “guerrilla” sino por un “grupo narcomercenario colombiano” que se separó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para incurrir en el negocio del tráfico de drogas, apunta el estudio. Y acotan que ese conflicto en la frontera ha estado acompañado desde un principio por un componente comunicacional.



Un sujeto clave en esa operación mediática es Fundaredes, una organización no gubernamental que realiza seguimiento a todo lo que ocurre en las fronteras venezolanas. Pero la Crbz asegura que esa fundación sirve de vocera de los irregulares colombianos “que se enmascaran tras esa fachada” desde donde divulgan los mensajes de esa organización criminal del vecino país.



“El caso de los efectivos militares venezolanos secuestrados por los narcomercenarios colombianos es útil para evidenciar esto que afirmamos”, dice la Crbz en sus redes sociales, donde difundió extractos del estudio. Al respecto señalan que Fundaredes continuamente publica material proveniente “de ese factor criminal invasor” acompañado de imágenes de los ocho militares venezolanos secuestrados el pasado 23 de abril.



“Aquí endosa la responsabilidad de la vida de los capturados al Estado venezolano y habla a nombre de los narcomercenarios colombianos, obviando que fueron capturados en combate”, señala la Crbz que acusa a Fundares de utilizar la denuncia de supuesta defensa de la vida de los secuestrados para hacer público “el mensaje de los narcomercenarios colombianos”. Como soporte de ese comentario, la Crbz publica un tuit donde la mencionada ONG difunde un comunicado de los irregulares colombianos atribuyéndose el secuestro de los militares y revelando su identidad.



“Dice defender la vida y la dignidad de los soldados pero su disfraz se cae, porque se regodea en exhibir necrófilamente lo más sagrado que queda después de la muerte de un ser humano (sus cuerpos), violentando además a las familias”, acusó la Crbz al comentar un video difundido por Fundares donde se observa a una persona recogiendo los cuerpos de militares venezolanos caídos en combate.





La “guerrilla”La Crbz dice que Fundaredes encubre a los irregulares del vecino país para elevarlos de estatus y valor llamándolos “guerrilla”. “Tiene la tarea de darles mediáticamente un prestigio que no tienen, porque no son más que criminales, narcotraficantes, terroristas y asesinos”, aclara el grupo político venezolano. Apuntan que la ONG pretende reducir el conflicto a una disputa de territorio pero omiten lo que para la Crbz es el meollo del asunto: “se trata de la fuerza armada de un país defendiendo la soberanía territorial ante una agresión armada extranjera”.Además, Fundaredes reiterativamente propala la especie de los supuestos 7 mil venezolanos desplazados hacia territorio colombiano por efectos del conflicto, advirtió la Crbz.“Todo, para su fin último: construir mediáticamente la necesidad de intervención extranjera, armando un expediente que justifique apelar a la doctrina de “la necesidad de proteger”, que pretende borrar la soberanía de los países”, señaló la Crbz en cuyo documento alertaron sobre la participación de medios extranjeros con miras a “internacionalizar el conflicto”.Desde Fundaredes respondieron al análisis hecho por la Crbz de esta manera: “A propósito de aclarar públicamente las cosas como son. Que quede claro, ustedes la corriente Bolívar y Zamora no son más que una fachada de la histórica guerrilla FBL; Frente Bolivariano de Liberación, presentes en gran parte del territorio nacional, durante años los he denunciado”.En respuesta a ello, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora escribió que constituyen una organización que “no se esconde…Nuestro quehacer político y social revolucionario es público y visible. Lea sobre nuestro permanente accionar por #ElPoderDeLaGente aquí: http://crbz.org”. Allí se denominan como “una fuerza social, política, revolucionaria y patriótica integrante la revolución bolivariana”, mensaje que acompañan con una foto donde se observa al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, al gobernador de Apure, Ramón Carrizales y al diputado Orlando Zambrano, entre otros.