LUCHAS felicita a Aporrea en sus 19 años y expresa su solidaridad ante el bloqueo y saboteo del que es víctima

La Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS) y su Frente Mujeres, en los 19 años de Aporrea.org, les hace llegar su reconocimiento y felicitación a todo este equipo de Comunicadores Alternativos del que, desde sus inicios nos sentimos parte de ellos/as. Aporrea.org, siempre ha sido su constante y perseverante a pesar de los intentos de callar su voz.



Durante esto 19 años, ha sido el medio a través del cual Miles de trabajadores, organizaciones políticas, movimientos sociales, de mujeres, comunidades, sindicatos, gremios, han podido expresarse, denunciar y manifestar públicamente sus ideas, críticas y posiciones sobre distintos temas, tópicos, sueños y sobre los problemas que los aquejan.



Esta diversidad y práctica democrática, la pluralidad, independencia y autonomía además de los contenidos en ella expresados, en su mayoría relacionados con las luchas de los pueblos por su liberación, contra el capitalismo y el neoliberalismo y en defensa del ambiente, ha convertido en una referencia nacional e internacional, que es necesario defender para que se mantenga.



La defensa de Aporrea.org, es una tarea fundamental para todas aquellas organizaciones que se reclamen defensoras de la democracia y que luchen por la independencia y autonomía de la información. Esto es fundamental, principalmente en esta etapa de prevalencia de los grandes monopolios de los medios de comunicación hegemónicos del sistema capitalista y sus gobiernos, y de hasta los catalogados gobiernos del “progresismo” quienes pretenden controlar todo y que sólo se difunda lo que quieren, ignorando y opacando las voces de los pueblos originarios, de las clases explotadas y sectores oprimidos.



LUCHAS Exige el cese de las agresiones contra Aporrea.org



Desde hace tiempo, Aporrea.org viene siendo agredida y perseguida por el gobierno venezolano, que no acepta críticas, que no permite que los sectores más pobres, que los trabajadores, los jubilados, las mujeres, denuncien los hechos e irregularidades que vienen ocurriendo dentro del gobierno, de la gestión de sus instituciones y organismos de seguridad.



Este es uno de los medios con los que cuenta el pueblo para así como denunciar los efector desvatadores del bloqueo imperialista, también reclamar y denunciar la crisis económica que estamos viviendo, debido a los míseros salarios, la hiperinflación, la ineficiencia de los servicios públicos, el alto costo de la gasolina, la crisis de los Servicios de salud, la corrupción y los privilegios de la burocracia ; y ahora además, la terrible situación que vivimos con la pandemia del Covid-19, que ha exacerbado los límites de resistencia de la población.



En este momento la página Aporrea.org está siendo bloqueada y obstruido su acceso y los compañeros y compañeras responsables, están siendo perseguidos y amedrentados, mientras que los medios de la derecha son intocables y se les permite todo tipo de libertades.



Hoy, no solo tenemos que felicitar a Aporrea.org, sino que tenemos que solidarizarnos y luchar para que siga cumpliendo su rol democrático e independiente de informar. Es por ello que le exigimos al gobierno que cese en su persecución y agresión contra Aporrea. En la consciencia del pueblo permanece vivo el slogan que vió nacer esta página en pleno proceso revolucionario en Venezuela:





¡Queremos que Aporrea siga aporreando!



¡Exigimos el cese de las agresiones contra Aporrea.org!



¡NO al bloqueo contra Aporrea!



¡Por el derecho democrático a la información!



Secretariado Nacional de LUCHAS y el Frente de Mujeres de LUCHAS.



