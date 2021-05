Lea las efemérides del 19 de mayo

José Martí y la niña María Mantilla. Fotografía del año 1890

Tal día como hoy 19 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 19 de mayo es el 139.º (centésimo trigésimo noveno) día del año del calendario gregoriano y el 140.º en los años bisiestos. Quedan 226 días para finalizar el año. Día miércoles en el año 2021.



1. Día Mundial del Médico de Familia.



2. Día Mundial contra la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.



3. Día Mundial de la Donación de Leche Humana.



4. Día de San Ivo. Patrón de los abogados y de los niños abandonados en la Bretaña.



5. En el año 1536 en la Torre de Londres es decapitada Ana Bolena, la esposa del rey Enrique VIII. Ana Bolena es popularmente conocida por haber sido decapitada bajo acusación de adulterio, incesto y traición. Está extensamente aceptado que fue inocente de estos cargos, y fue reconocida más tarde como mártir en la cultura protestante inglesa, particularmente debido a la obra de John Foxe. Su vida ha sido adaptada en numerosas novelas, obras de teatro, canciones, óperas, dramas de televisión y películas, como Ana de los mil días, The Other Boleyn Girl, Los Tudor, Las seis esposas de Enrique VIII y Doomed Queen Anne.



6. En el año 1743, Jean-Pierre Christin presenta el primer termómetro en utilizar la escala centígrada de temperaturas ante la Sociedad Real de Lyon.



7. En el año 1890, nació Hồ Chí Minh (f. 1969). Fue un político, revolucionario y poeta vietnamita, fundador del Partido Comunista de Vietnam, primer ministro de la República Democrática de Vietnam en los años 1945-1955 y presidente desde 1951 hasta su muerte.



8. En el año 1895, murió asesinado José Martí (n. 1853). Fue un político, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la guerra de Independencia de Cuba. Inició el movimiento literario llamado modernismo.



9. En el año 1925 nació Malcolm X (f. 1965). Fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue un defensor de los derechos de los afroestadounidenses, un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros.



10. En el año 1936 nació Ana María Pérez del Campo Noriega. Es una activista feminista española diplomada en derecho matrimonial. Fue pionera en la lucha por los derechos de las mujeres durante la dictadura franquista y la transición española. Es cofundadora de primera asociación de mujeres separadas creada en España en 1973. En 1981 participó en la redacción del borrador de la ley de divorcio en España en 1981. Ha luchado durante décadas por la igualdad legal de las mujeres y contra la violencia de género.



11. En el año 1965 murió Emilio Arévalo Cedeño (1965). Fue un Jefe guerrillero venezolano.



12. En el año 1979 en España queda legalizada la masonería. Es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad.



13. En el año 1993 nació Josef Martínez. Es un futbolista venezolano. Juega de delantero y su actual equipo es el Atlanta United de la MLS. Es internacional absoluto por la selección de Venezuela desde 2011.



14. En el año 1998, murió Juan Bautista Fuenmayor (n. 1905). Fue un político, abogado, profesor universitario e historiador venezolano. Fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela (1937-1946) y rector de la Universidad Santa María (1977-1989).



15. En el año 2001 la Liga Árabe suspende las relaciones políticas con Israel para exigir al gobierno de Ariel Sharón el fin de las agresiones contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.



16. En el año 2017 la UNESCO declara que la Carta de Jamaica de Simón Bolívar pasa a formar parte del programa "Memoria del Mundo". El texto había sido encontrado en 2014 en los archivos del Banco Central de Ecuador por el historiador ecuatoriano Amílcar Varela y luego de un proceso de autentificación, en 2016, fue declarada como parte de ese programa de la Unesco creado en 1997, tras comprobarse que había sido escrito por el secretario personal de Bolívar, Pedro Briceño Méndez. La 'Carta de Jamaica' fue dictada por Simón Bolívar a su secretario personal Pedro Briceño Méndez, en 1815.



17. En el año 2019, HBO transmite el último episodio de Game of Thrones.



18. En el año 2019, el astro portugués, Cristiano Ronaldo, volvió a mostrar su solidaridad con el pueblo palestino al donar 1.5 millones de dólares al Estado de Palestina, en el mes sagrado del Ramadán. Según explicó, su donación busca aliviar las necesidades de los palestinos, principalmente en la Franja de Gaza.



19. En el año 2020 en Venezuela, la empresa AT&T cesa las operaciones de DIRECTV Latino America.



20. En el año 2020 en Chile, en la comuna de Colina se crea ONG “Olla Solidaria Los Ingleses” para ir en ayuda de personas afectadas por la pandemia COVID-19.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.