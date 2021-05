Lea las efemérides del 18 de mayo

Raúl Amundaray Credito: Agencias

Tal día como hoy 18 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 18 de mayo es el 138.º (centésimo trigésimo octavo) día del año del calendario gregoriano y el 139.º en los años bisiestos. Quedan 227 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día Internacional de los Museos.



2. Día de la Fascinación por las Plantas.



3. En el año 1499, partió una flota de cuatro barcos desde el Puerto de Santa María (Cádiz, España) comandada por Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa, con destino a las costas de Surinam, y explorarán el golfo de Paria y la isla de Curazao en el mar Caribe.



4. En el año 1652, Rhode Island se convierte en el primer estado que promulga una ley de abolición de la esclavitud.



5. En el año 1680, en España se publica la recopilación de las Leyes de Indias, que consta de nueve libros y más de 6000 leyes.



6. En el año 1781, muere asesinado Túpac Amaru II. Fue un líder indígena peruano. Los españoles asesinan al líder inca Túpac Amaru II mediante descuartizamiento público.



7. En el año 1784, el mexicano José María Alfaro, en Xalapa, México, realiza el primer vuelo en un globo aerostático en Latinoamérica.



8. En el año 1791, nació Josefa Camejo (f. 1862). Fue una heroína venezolana, y una de las líderes que luchó, como otras mujeres de la época en la guerra de independencia de Venezuela apoyando la causa patriótica.



9. En el año 1895, nació el nicaragüense Augusto C. Sandino. Fue un guerrillero y revolucionario, que luchó contra la intervención del imperialismo estadounidense en su país y por el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, valor que rescata del pensamiento y acción del Libertador Simón Bolívar.



10. En el año 1910, tuvo lugar el acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra.



11. En el año 1937, nació Raúl Amundaray (f. 2020). Fue un primer actor de televisión venezolano, locutor, declamador y profesor de actuación. También fue el fundador del Teatro de Cámara de Caracas.



12. En el año 1953, Jacqueline Cochran piloteando el Jet Canadair CL-13 Sabre, se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido en la historia.



13. En el año 1968 nació Clemente Álvarez. Es un beisbolista venezolano que jugó para los Navegantes del Magallanes durante 18 temporadas como receptor (récord para la franquicia) desde la temporada 1986-87 hasta la 2003-04. En Grandes Ligas, tuvo un paso esporádico por los Philadelphia Phillies en el año 2000. En dos juegos como reserva, Álvarez bateo de 1-5, con un hit, promediando de average .200 con una carrera anotada.



14. En el año 1975, se declaró en Venezuela Parque Nacional El Junquito.



15. En el año 1994, en Venezuela, el expresidente Carlos Andrés Pérez es encarcelado, al descubrirse que cometió malversación de fondos públicos.



16. En el año 2010, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a la Unión Europea que no se expulse a los inmigrantes que han venido a Europa a mejorar su situación económica igual que los países iberoamericanos no expulsaron "nunca" a los europeos que emigraron al otro lado del Atlántico.



17. En el año 2012, Facebook comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York.



18. En el año 2013, el presidente francés, François Hollande, promulgó la ley sobre el matrimonio homosexual, último trámite para su aplicación efectiva, que debería ser una realidad a partir de finales de ese mes con las primeras bodas.



19. En el año 2017, la venezolana Yulimar Rojas ganó en la disciplina del salto triple femenino el Meeting realizado en la isla de Guadalupe.



20. En el año 2017, un juez salvadoreño ordenó reabrir el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y anuló la orden de libertad que en 1993 benefició a un militar acusado por el crimen. La decisión del juez Rigoberto Chicas se basa en la derogación de la Ley de Amnistía General, que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.