Lea las efemérides del 16 de mayo

Tal día como hoy 16 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:





El 16 de mayo es el 136.º (centésimo trigésimo sexto) día del año en el calendario gregoriano y el 137.º en los años bisiestos. Quedan 229 días para finalizar el año. Día domingo en el año 2021.





1. Día del Compositor Venezolano.



2. Día Internacional de la Luz.



3. Día Internacional de la Convivencia en Paz.



4. En el año 1718, en la ciudad de Milán, Italia, nació María Gaetana Agnesi. Fue una precoz políglota, que será importante figura matemática por su influencia en la divulgación del cálculo. Derribará barreras para introducir a la mujer en esta ciencia. En 1750 fue nombrada catedrática de matemáticas de la Universidad de Bolonia. Su obra "Instituzioni analítiche" es la obra matemática de autoría femenina más antigua que se conserva.



5. En el año 1779, nació Juana Bolívar Palacios. Fue la hermana mayor de Simón Bolívar.



6. En el año 1825, Simón Bolívar emite un decreto para que las provincias del Alto Perú (que conforman la actual República de Bolivia) se reúnan en asamblea y expresen libremente su voluntad sobre sus intereses y gobierno, para acabar con las aspiraciones enfrentadas de Argentina y Perú sobre el territorio, Simón Bolívar proclama una nueva República, que al constituirse en República independiente más adelante (6 de agosto) asumirá agradecida el nombre del Libertador llamándose Bolivia.



7. En el año 1876 son ingresados al Panteón Nacional venezolano los restos mortales de Rafael Urdaneta.



8. En el año 1920, Juana de Arco es canonizada como Santa en Roma, por el papa Benedicto XV.



9. En el año 1906, nació el venezolano Arturo Uslar Pietri (f. 2001). Fue un intelectual, abogado, periodista, filósofo, novelista, escritor, productor de televisión, político, telecuentista, poeta y ensayista venezolano cuyo interés por su país quedará claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política, considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Su novela "Las Lanzas Coloradas", de 1931, contribuirá a moldear el género hispanoamericano de mediados del siglo XX, llamado "realismo mágico". Otros libros: El camino de El Dorado (1977), La visita en el tiempo (1990).



10. En el año 1917, nació el mexicano Juan Rulfo (1986). Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la Generación del 52. Es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y de México. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas: "Pedro Páramo" (1955), considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana, y de una colección de cuentos titulada "El llano en llamas" (1953). Escribirá también otra novela corta magistral, "El gallo de oro" (1963), y algunos guiones cinematográficos.



11. En el año 1926, Ricardo Güiraldes publica Don Segundo Sombra. Es una novela rural argentina, que, a diferencia del "Martín Fierro", no reivindica socialmente al gaucho, sino que lo evoca como personaje legendario. Con su más famosa novela, Ricardo Güiraldes se puso a la vanguardia no ya de las letras argentinas sino de las del continente hispaloamericano. Fue un novelista y poeta argentino.



12. En el año 1929, tuvo lugar la primera entrega de los Premios Óscar en Hollywood (California) EEUU.



13. En el año 1943, en el marco del Holocausto, los nazis acaban con el Levantamiento del Gueto de Varsovia que fue un levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra las tropas alemanas cuando Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka.



14. En el año 1953, Ian Flemin crea el personaje de James Bond en su novela "Casino Royale". Este personaje será todo un éxito y tendrá un fuerte tirón cinematográfico con muchos largometrajes en su haber.



15. En el año 1955, se crea la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela SACVEN.



16. En el año 1960 se dispara el primer láser funcional en el Hughes Research Laboratories.



17. En el año 1969 en la superficie del planeta Venus aterriza el vehículo de pruebas soviético Vénera 5.



18. En el año 1970 nació Gabriela Sabatini. Es una ex tenista profesional argentina, la más destacada en la historia de este deporte en su país. En 1990, ganó el US Open en individuales, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo y dos WTA Tour Championships en 1988 y 1994.



19. En el año 1975, la alpinista japonesa Junko Tabei, se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre del Monte Everest.



20. En el año 1995 murió la española Lola Flores (n. 1923). Fue una artista española polifacética, cantante, bailaora de flamenco y actriz. Fue una figura de extraordinaria popularidad durante decenios en España y en Latinoamérica.



21. En el año 2002, se estrenó la película Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Es una película de space operan, dirigida por el cineasta estadounidense George Lucas y escrita por él mismo y Jonathan Hales. Fue la quinta película estrenada de la saga Star Wars y la segunda en términos de cronología interna.



22. En el año 2014, Venezuela clasificó a las semifinales del balonmano femenino y masculino en los III Juegos Suramericanos de Playa. El equipo nacional femenino pasó a la semifinal tras ganar a Paraguay (16-10 y 17-16) y Ecuador (21-9 y 18-4).



23. En el año 2014, en Colombia, Bogotá, la Corte Constitucional sentenció que: elefantes, tigres, osos y otros animales silvestres no podrán seguir siendo utilizados en ningún circo que se presente en Colombia. El tribunal dejó en firme la Ley 1638 de 2013 que protegió a los animales y prohibió su uso en estos espectáculos.



24. En el año 2017, murió el cantante venezolano y ex-integrante de la agrupación gaitera Gran Coquivacoa, Heberto Antonio Borjas, mejor conocido como ‘Beto Borjas’. A los 11 años comenzó sus parrandas gaiteras con un grupo formado por jóvenes del barrio, al lado de su hermano “Abdenago” (Neguito) y algunos primos, denominado “Los Forasteros”. En 1973 pasa de corista a vocalista de la agrupación Gran Coquivacoa junto a su hermano Óscar Borjas.



25. En el año 2020, murió Julio Anguita. Fue un español, dirigente de Izquierda Unida (IU) y exalcalde de Córdoba a la edad de 78 años.









Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.