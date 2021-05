(VIDEO) Presidente Maduro sobre supuesto «acuerdo de salvación» de Juan Guaidó: Ellos desean participar en las elecciones regionales

12.05.21 - El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió este martes al video difundido horas antes en redes sociales por el exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el que anunciaba un supuesto «acuerdo de salvación nacional» que plantea una «negociación» entre la oposición vinculada a Guaidó, el gobierno venezolano y las «potencias internacionales». Maduro informó que el viernes pasado el exdiputado opositor Freddy Guevara los contactó para solicitar una reunión, pues la intención real de ellos es participar en las elecciones regionales.



Este nuevo «acuerdo» propuesto por Guaidó, uno más de los muchos intentados por el exdiputado opositor, cuenta como «innovación» que permitiría la participación del chavismo en las negociaciones, algo que había negado en el pasado tras haber participado en varios intentos violentos de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo un golpe de Estado el 30 de abril de 2019, una incursión marítima con paramilitares en mayo de 2020 y un intento de introducir fuerzas paramilitares por las fronteras, disfrazadas de «ayuda humanitaria», en febrero de 2019.



Por su parte, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó horas después, durante una jornada de trabajo para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud y el lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas 2021, que «quienes se negaron al diálogo y se quedaron por fuera, aislados y derrotados, ahora andan pidiendo diálogo» con la intención de participar en las elecciones regionales de este año.



Especificó que el pasado viernes 7 de mayo, el exdiputado opositor Freddy Guevara se comunicó con el parlamentario Francisco Torrealba, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el fin de tener un contacto con él y con el Partido y que además querían participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes.



En ese sentido, al referirse al autoproclamado Juan Guaidó, el Presidente Maduro dijo que “sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado y derrotado. Nadie le consulta nada, mientras el rumbo del país ya va fijado hacia una gran megaelección”.



Acto seguido, expresó que “si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen y que no se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce”.



Detalló que la reunión entre Torrealba se dio «y Guevara le propuso que ese grupo del monstruo de Madrid, Leopoldo López, Juan Guiadó, y ellos, se había quedado por fuera de todo y que querían tener un contacto con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con Maduro y que además querían participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Torrealba le dio la bienvenida, me transmitió la información y le dije: ‘bienvenido’”.



El jefe de Estado, reiteró que habrá dialogo con todos los sectores, por ser un hombre de dialogo. “Le dije: autorizado el contacto, autorizado el enlace y sigamos conversando. Ellos lo que quieren es ver la manera de participar en la mega elección de gobernadores y alcaldes”.



Dejó claro el Dignatario nacional que «si quieren diálogo, aquí estamos listos para el diálogo del tema que quieran, cuando quieran. Estamos curtidos y versados en el diálogo político, diplomático y soberano entre venezolanos y venezolanas, en el diálogo para la paz, en el diálogo para se levanten las sanciones para Venezuela, en el de la reconciliación entre los venezolanos. Somos gente de diálogo, somos guerreros de la Patria, forjados en la democracia, la libertad y el diálogo».



Megaelección



Aplaudió la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, en cuanto a la realización del proceso comicial para elegir a los nuevos representantes de las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías, así como los legisladores regionales e integrantes de los concejos municipales del país.



En ese sentido, aseguró que los venezolanos y venezolanas “se preparan para una fiesta democrática y de paz, para las megaelecciones de alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, diputados regionales y concejales”.