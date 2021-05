Lea las efemérides del 12 de mayo

Credito: VTV

Tal día como hoy 12 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 12 de mayo es el 132.º (centésimo trigésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 133.º en los años bisiestos. Quedan 233 días para finalizar el año. Día miércoles en el año 2021.



1. Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros.



2. Día Internacional contra la Fibromialgia.



3. Día del Comunicólogo.



4. Día Escolar de las Matemáticas.



5. En el año 48 antes de Cristo, en la ciudad de Farsalia (Grecia), Julio César anota que ha visto en el cielo una bola de fuego llameante (posiblemente un meteorito).



6. En el año 1820, nació Florence Nightingale (1910). Fue una enfermera, escritora y estadista británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Desde muy joven se destacó en matemáticas, y culminó sus estudios y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y miembro honorario de la American Statistical Association.



7. En el año 1910, nació Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin (f. 1994). Fue una química británica que desarrolló cristalografía de proteínas, por el cual obtuvo el Premio Nobel de Química en 1964. Propuso avances en la técnica de cristalografía de rayos X, un método utilizado para identificar las estructuras tridimensionales de los cristales. Entre sus descubrimientos más importantes se encuentran la confirmación de la estructura de la penicilina según lo propusieron Edward Abraham y Ernst Boris Chain, así como la estructura de la vitamina B12. Por esto último se convirtió en la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de Química.



8. En el año 1918, nació Mary Kay Ash (f. 2001). Fue una empresaria y fundadora de Mary Kay Cosmetics, Inc. Mary Kay fue autora de tres libros, los cuales se convirtieron en best-sellers. Su autobiografía, "Mary Kay, Existen los Milagros", vendió más de un millón de copias y aparece en múltiples idiomas. Su filosofía de negocio, "Mary Kay on People Management", continúa siendo una fuente de sabiduría y ha sido incluido en cursos de negocios en la reconocida Escuela de Negocios de Harvard. El tercer libro de Mary Kay Ash, "Puedes Tenerlo Todo", fue lanzado en agosto de 1995 y, alcanzó a ser "best-seller" en los primeros días de su lanzamiento. Sus discursos y citas siguen siendo una forma de inspirar a las mujeres de la fuerza de ventas de Mary Kay.



9. En el año 1921 murió Emilia Pardo-Bazán (n. 1851). Fue una condesa de Pardo-Bazán, una noble y novelista, periodista, femenista, ensayista, crítica, literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante, gallega, española. Integró los movimientos: Realismo. Naturalismo y Simbolismo. Introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre sus obras literarias una de las más conocidas es la novela: "Los Pazos de Ulloa", 1886. " La madre naturaleza, 1887. Insolación, 1889, entre otras.



10. En el año 1958, el estadounidense Richard Nixon, visita a Venezuela como parte de una gira por América del Sur (1958).



11. En el año 1963, nació Beatriz Valdés. Es una actriz de teatro, cine y televisión cubana-venezolana. Ha realizado una parte importante de su carrera en Venezuela. Entre sus obras, ha interpretado a Manuela Sáenz en una película del director Diego Rísquez titulada Manuela Sáenz: La Libertadora del Libertador, papel que la consagró como primera actriz.



12. En el año 1966, fue transmitida la última emisión de La Familia Monster. Es una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos benignos protagonizada por Fred Gwynne como Herman Munster, cabeza de monstruo del tipo Frankenstein, Yvonne De Carlo como su esposa vampiro, Lily Munster, Al Lewis como el abuelo, el vampiro callejero que disfruta hablando de los "buenos viejos tiempos", y Beverley Owen (luego reemplazada por Pat Priest) como su sobrina adolescente cuya belleza totalmente estadounidense la convirtió en la marginada de la familia y Butch Patrick medio vampiro y medio hombre lobo como Eddie Munster.



13. En el año 1967 fueron desaparecidos los venezolanos Eduardo Navarro y Alejandro Tejero. Ambos dirigentes revolucionarios y socialistas. Fueron detenidos arbitrariamente por los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA).



14. En el año 2008, murió Irena Sendler (n. 1910). Fue una enfermera y trabajadora social polaca. Es conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia que durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto.



15. En el año 2011, muere Domingo León, ícono de la lucha revolucionaria venezolana. Ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR y luego marchó a la lucha armada durante la década de los sesenta. En 1964 fue herido de gravedad y como consecuencia de ello quedó parapléjico para siempre. Comenzando la década de los setenta fue trasladado a Cuba, país que lo adoptó solidariamente y que se transformó en su segunda patria. Fue autor de los libros "La Difícil Tarea" y "Disparando al corazón". Domingo era poeta.



16. En el año 2014 murió Jacinto Convit (n. 1913). Fue un reconocido médico y científico venezolano, conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1987. Siendo designado médico jefe de la División de Lepra del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela publica diversos trabajos sobre la lepra, como: El mal de Hansen; Consideraciones sobre el enfermo o enferma dado de alta y otros tópicos relativos a la lepra; Tratamiento preventivo de la erisipela recidivante para la vacunación local; La Vitamina E; Las atrofias musculares de la mano por neuritis leprosa y del tratamiento de estas lesiones por el alfatocolerol; y Las lesiones leprosas del cuero cabelludo.



17. En el año 2013 la nadadora venezolana Andreína Pinto obtiene medalla de oro en la prueba de 200 metros estilo mariposa en el Grand Prix de Charlotte, Estados Unidos.



18. En el año 2015, murió la heroína y luchadora antiapartheid sudafricana Ruth Mompati a los 89 años. Se unió a la ANC en 1953, mientras trabajaba como mecanógrafa para los líderes Nelson Mandela y Oliver Tambo, conocida cariñosamente como Mama Ruta, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Liga Femenina del ANC y una de las organizadoras de la histórica marcha de mujeres del 9 de agosto de 1956. Sufrió años en el exilio (desde 1962), tras la prohibición del Congreso Nacional Africano y fue parte de la delegación que abrió las conversaciones con el gobierno sudafricano en Groote Schuur en 1990. En 1994, fue elegida para integrar el Parlamento, después de los primeros comicios multirraciales celebrados en Sudáfrica al ser derrotado el apartheid. Se desempeñó como embajadora en Suiza (1996-2000) y luego ocupó el cargo de alcalde de Vryburg (Naledi), en North West.



19. En el año 2016 la atleta venezolana Robeilys Peinado ascendió al primer lugar del ranking mundial categoría junior o sub 20 de la Federación Internacional de Atletismo.



20. En el año 2017, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó al Gobierno de Colombia su preocupación por los ataques a los líderes sociales en ese país.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.