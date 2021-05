Lea las efemérides del 11 de mayo

Nerio Franco Credito: web

Tal día como hoy 11 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de mayo es el 131.º (centésimo trigésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 132.º en los años bisiestos. Quedan 234 días para finalizar el año. Día martes en el año 2021.



1. Día del Estudiante en Chile.



2. Día del Himno Nacional Argentino.



3. Día del servicio civil en Guatemala.



4. En el año 483 nació Justiniano I (f. 565). Fue un emperador bizantino entre 527 y 565. Uno de sus impresionantes legados fue la compilación uniforme del derecho romano en la obra del Corpus Iuris Civilis, que todavía es la base del derecho civil de muchos estados modernos.



5. En el año 868 en China, Wang Jie se imprime el Sutra del diamante (texto budista), traducido del idioma sánscrito. Se considera el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad.



6. En el año 1811 nacieron los hermanos Chang y Eng Bunker (f. 1874). Fueron los primeros hermanos siameses famosos, dando origen al término "siameses" (del gentilicio de Siam, actual Tailandia) utilizado para designar a dos personas que nacen con sus cuerpos unidos. Captados como atracción de feria por un comerciante británico, recalaron en 1829 en los Estados Unidos, país en el que se afincarían tras el considerable éxito económico de sus exhibiciones, y del que adquirieron la ciudadanía. Propietarios de una plantación en Carolina del Norte, se casaron con dos hermanas, que darían doce hijos a Chang y diez a Eng.



7. En el año 1813 en Argentina, la Asamblea del año XIII aprueba la creación del Himno Nacional.



8. En el año 1868 en Venezuela, se firmó el Tratado de Antímano, con el objeto de poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas de Falcón y los azules de José Tadeo Monagas.



9. En el año 1904, nació Salvador Dalí (f. 1989). Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo.



10. En el año 1916, nació Camilo José Cela (f. 2002). Fue un escritor español, autor prolífico y representante de la literatura de posguerra, se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995.



11. En el año 1918, nació Richard Phillips Feynman (f. 1988). Fue un físico teórico estadounidense de ascendencia judía, conocido por sus trabajos en la formulación por integrales de camino en la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido subenfriado, así como en la física de partículas, campo en el que propuso el modelo Partón. Por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, Feynman, junto con Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga, recibió el Premio Nobel de Física en 1965.



12. En el año 1927, en Venezuela, se fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas AMPAS.



13. En el año 1949 Israel se une a la ONU.



14. En el año 1960 en Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva.



15. En el año 1981, murió Bob Marley (n. 1945). Fue un músico, guitarrista y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial.



16. En el año 1995 en la ciudad de Nueva York, más de 170 países deciden extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de forma indefinida y sin condiciones.



17. En el año 2002 murió Diane Pretty (n. 1958). Fue una mujer británica de Luton que se hizo notable por haber sido objeto de un debate acerca de las leyes de la eutanasia en el Reino Unido durante la primera parte del siglo XXI. Ella intentó cambiar la ley británica para poder acabar con su propia vida a causa de los dolores y problemas que tuvo que soportar a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad terminal de las neuronas motoras.



18. En el año 2015, murió el músico zuliano Nerio Franco (n. 1947). Fue uno de los creadores del singular ritmo Guaco en sus inicios y un maestro del cuatro. Este afamado lutier, compositor, docente, arreglista e multinstrumentista zuliano, ejecutaba todos los instrumentos tradicionales de la gaita, además del piano, órgano, bajo, guitarra eléctrica, mandolina, arpa y la guitarra acústica.



19. En el año 2016, el Parlamento italiano aprobó ley que legaliza la unión homosexual.



20. En el año 2020, en Venezuela, se fundó la empresa “PDV-PUERTOS, S.A.”, la cual será filial de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.