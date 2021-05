Lea las efemérides del 5 de mayo

Monumento a la paz de los niños en Hiroshima Credito: web





Tal día como hoy 5 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 5 de mayo es el 125.º (centésimo vigesimoquinto) día del año en el calendario gregoriano y el 126.º en los años bisiestos. Quedan 240 días para finalizar el año. Día Miércoles del año 2021.



1. Día Internacional de la Partera.



2. Día Internacional del Celíaco.



3. Día del Patrimonio Mundial Africano.



4. Día Mundial de la Higiene de las Manos.



5. Día de la Liberación en Dinamarca y Holanda.



6. Día de los Niños en Japón.



7. Día Nacional del Árbol en la República Dominicana.



8. En el año 1813 nació Sären Kierkeaard (f. 1855). Fue un filósofo, teólogo y escritor danés, cuyas obras profundizarán en el subjetivismo moral y la fe cristiana pero, sobre todo, versarán en torno al medio existencial. Educado en la Universidad de Copenhagen. Obras: Terror y temblor 1843. O lo uno o lo otro 1843. La enfermedad mortal 1849, entre otras.



9. En el año 1818, nació Karl Marx (f. 1883). En español traducido: Carlos Marx. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels) y El capital (publicados los tomos II y III póstumamente).



10. En el año 1821, murió Napoleón Bonaparte (n. 1769). Fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, y artífice del golpe de Estado del 18 de brumario que lo convirtió en primer cónsul en 1799. Fue además cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804, siendo coronado el 2 de diciembre; fue proclamado también rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814, y desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815.



11. En el año 1883, nació Eleazar López Contreras (f. 1973) fue un militar y político venezolano, trigésimo segundo Presidente de Venezuela desde 1935 hasta 1941. En su gobierno, se dictó la primera Ley del Trabajo del país (1936), cuyo principal redactor fue Rafael Caldera, se creó el Servicio Técnico de Minas y Geología (1936), el Instituto Pedagógico de Caracas (1937), la Sociedad Bolivariana de Venezuela (1937); el Cuerpo de Bomberos de Caracas, la Guardia Nacional, se fundó Ciudad Ojeda como un núcleo para albergar los habitantes de la población palafítica de Lagunillas de Agua destruida por un pavoroso incendio en 1939. Luego se inauguraron el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias (1938) se creó el Banco Central de Venezuela (1940), el Ministerio de Comunicaciones, el Consejo Venezolano del Niño, el Banco Industrial, la Oficina Nacional de Cambio y la de Control de Exportaciones, se firmó el Tratado de Delimitación de Fronteras con Colombia (1941) que selló las diferencias en torno al territorio de Río de Oro, la Guajira y la cuenca del Río Orinoco.



12. En el año 1893 nació Farabundo Martí (f. 1932). Fue un revolucionario y político comunista salvadoreño. Su figura es símbolo de izquierda y resistencia frente a los sucesivos gobiernos militares. En 1980 se bautizó en su honor la alianza de organizaciones guerrilleras (actualmente transformada en partido político vencedor de las elecciones presidenciales en 2009 y 2014) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una de las agrupaciones originarias del FMLN, la más poderosa durante la guerra civil que vivieron los salvadoreños entre 1979 y 1992, también llevaba su nombre: las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí"



13. En el año 1911 En la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, se bota el Titanic, fue un trasatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo a finalizar su construcción, que se hunde durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York.



14. En el año 1941,en Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la Presidencia. A pesar de que fue elegido para el período 1941-1946, no terminó su mandato presidencial, ya que fue derrocado en 1945 por un golpe de Estado perpetrado por un sector golpista del ejército, alentado y aliado con dirigentes y militantes del partido Acción Democrática.



15. En el año 1943, nació Raphael. Es un cantante y actor español, reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Es considerado uno de los cantantes más activos de los llamados «divos de la balada romántica», realizando giras por toda América y Europa, transmitiendo desde hace 60 años de carrera artística un repertorio pletórico de novedad, por lo cual sus canciones más antiguas se están grabando de nuevo, remasterizándose así con sonidos modernos más allegados a la juventud actual. Su discografía es extensa. Su obra se expande por seis décadas (60, 70, 80, 90, 2000 y 2010) editada en su mayoría en España.



16. En el año 1958, en Hiroshima se inauguró el Monumento a la Paz de los Niños. Se trata de una estructura oblonga de 9 metros de altura que tiene una estela en la que están grabadas las palabras: "Este es nuestro grito, ésta es nuestra la oración, para construir un mundo de paz ". En su interior hay una campana y origamis en forma de grullas, símbolos de la paz que tintinean con el viento. El monumento está coronado con una estatua de bronce de Sadako Sasaki que era una niña que tenía dos años cuando el 6 de agosto de 1945, la bomba atómica apodada "Little Boy" explotó sobre su ciudad, Hiroshima. Ella se salvó, creció sana, pero diez años después del bombardeo, contrajo una leucemia súbita relacionada con la radiación de la bomba.



17. En el año 1961, el astronauta Alan Shepard realiza el primer vuelo suborbital estadounidense. Fue el segundo hombre en ser lanzado al espacio exterior, después del soviético Yuri Gagarin.



18. En el año 1988, murió Billo Frómeta (n. 1915). Fue un músico, compositor y director de orquesta dominicano.



19. En el año 2004 la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA) publica el tratamiento de un niño que padece anemia de Diamond-Blackfan, una enfermedad de la sangre, a partir de células obtenidas del cordón umbilical de su hermano recién nacido.



20. En el año 2012, en Venezuela, se inauguró el Parque Costazul Margarita. Es un centro comercial del tipo urbano ubicado en Pampatar.



21. En el año 2018 la NASA, despegó la misión InSight, con rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrir la sismología de Marte.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.