Hoy la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria designará y juramentará a nuevos rectores del CNE

04.05.21 - La Asamblea Nacional (AN) en sesión extraordinaria de este martes procederá a la designación y juramentación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Eectoral (CNE).



La sesión se realizará en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas, en horas de la tarde de este martes, informa la AN.



Dicha designación es en cumplimiento a los establecido en los artículos 296 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.



El proceso de elección de las nuevas autoridades comiciales se inició a principios de este año con la instalación del Poder Legislativo.



Es parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición venezolana, luego de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.



El Comité de Postulaciones de la AN, integrado por diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) Simón Bolívar y de la oposición, refirieron que fueron más de 70 las y los postulados.



El presidente de dicho comité, Giuseppe Alessandrello, ha resaltado que con esta decisión se profundiza el talante democrático del pueblo venezolano, algo inédito en la historia de Venezuela en la selección de los rectores del CNE, proceso que recibió las postulaciones de 158 ciudadanos.



De los 103 venezolanos elegibles corresponde a la Cámara Plena seleccionar a los 5 rectores principales y 10 suplentes del CNE para los próximos 7 años.



En este sentido, las recomendaciones fueron analizadas en Plenaria de cara a la organización de los comicios regionales y municipales de este año.