Movimiento de Refundación Angostura 200 solicita primarias en el PSUV

Christian Medina Macero Credito: Correo del Orinoco

3 de mayo de 2021.- En atención a la reciente jornada de alistamiento del Comando De Vuelta Chávez por las primarias del PSUV, indicó, el Teniente de Fragata Christian Medina Macero, en su programa radial Enfoque Chávez No.310, que “el PSUV representado en el pueblo de base ha convocado primarias”, en cuanto y tanto el respaldo de esta actividad se evidencia con su movilización, siendo mas del 87% de los registros militantes del PSUV.



RESULTADOS JORNADA DE ALISTAMIENTO



Medina, líder del Movimiento de Refundación Angostura 200 (MCR-A200), señaló que “la jornada transcendió las fronteras del Estado Bolívar, expandiéndose por cada rincón de Venezuela, alistándose con valentía, para la construcción del socialismo Bolivariano, con júbilo el pueblo está gritando primarias, orgullosos de portar la bandera de esperanza”, el registro fue de manera voluntaria y progresiva, contando con una participación a nivel nacional en el 91% de los estados.



En este sentido, Medina dio a conocer otros resultados de esta gran jornada denominando a los inscritos como “propulsores” “…en cuanto al impacto regional, tenemos presencia en el 100% de los municipios del estado Bolívar, del total de los propulsores registrados el 54% son mujeres y el 87,47 % son militantes del PSUV (…) los propulsores del municipio Caroní representan el 73% sobre el total de la participación”. Visto de otra forma, se podría decir que “…de cada 10 personas, 8 personas son militantes del PSUV, 6 personas son mujeres y 7 votan en el municipio Caroní ” detalló el dirigente político.



PRIMARIAS Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR



Medina Macero consideró que “En este nuevo proceso de alistamiento el poder popular sigue desarrollando su participación y protagonismo, objetivos claves para el fortalecimiento de la revolución bolivariana; desean ser escuchados”. Por el legado de Chávez, lanzaron un grito Rebelde lleno de Pueblo y de mucho amor patrio.”



Subrayó Macero que “es decisivo transferirle el poder al pueblo para que avance en la gestión bolivariana, “No hay otro plan de gobierno que no sea el plan de accionar la democracia protagónica del poder popular”. “Primarias es soberanía Popular, Primarias es justicia social!”



Cuando el pueblo puede, la patria se crece! Fue un ejercicio de participación y protagonismo de nuestro pueblo, este hecho histórico quedará marcado en la página de la historia, el amor, la pasión, su sabiduría, su valentía, el coraje, sobre todo su determinación a ser libre. Solamente un hombre libre, puede comandar hombres libres, y un pueblo libre solo deja que lo dirija, que lo oriente, que sea parte de su vocería, hombres y mujeres libres de esta tierra.



BASES FUNDAMENTALES E HISTÓRICAS



Recuerda el TF. Christian Medina que “El MCR-A200 y este Comando De Vuelta Chávez, están basados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan de la Patria, el Libro Rojo, en las líneas de acción política de la Revolución, entre otros, y actuamos bajo esa direccionalidad.” explica el dirigente político, para resaltar las bases fundamentales, legales, filosóficas y políticas de estas organizaciones, las cuales son públicas, comunicacionales y notorias, apuntando a lo que decía Bolívar en Angostura.



El líder del MCR-A200 sostuvo que ante la coyuntura que atraviesa el país es el momento para dar fuerza a las bases populares, lo cual ayudará a mejorar la satisfacción de las necesidades del pueblo.



Medina, militante del PSUV, recuerda que hace 200 años para darse la batalla de Carabobo tuvimos que pasar por la Batalla de San Félix y hace la analogía que hoy “La Batalla de San Félix tiene un nombre: “DE VUELTA CHÁVEZ POR LAS PRIMARIAS DEL PSUV” y si no hay Batalla de San Félix no habrá Carabobo”.