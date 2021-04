Yukpas denuncian que no los dejan viajar a Caracas

Credito: Web

El día de ayer 27 de abril de 2020, un grupo de indígenas Yukpas se dirigieron a las gobernación del Estado Zulia en busca de ayuda (comida) y según reportan aun siguen sin estar atendidos. La ONG Sociedad Homo et Natura, solicita auxilio para las comunidades de la Sierra de Périja.



A continuación el comunicado:



¡Un S.O.S por LOS YUKPA!

¡¡si un Auxilio!!



¡Dios mío QUÉ ES ESTO¡ ¿Será qué estamos EN UN RÉGIMEN?



¿POR QUÉ LOS YUKPA NO PUEDEN CIRCULAR LIBREMENTE POR EL PAÍS?.



Desde Diciembre del 2.020 SALE LA ORDEN DE MIRAFLORES. Amenazaron con EXPROPIALES LAS BUSETAS A LOS CHOFERES. Si volvían.



Los Yukpa NO se pueden desplazar. No pueden salir de la Subregión Perijá. No pueden SALIR A MARACAIBO mucho menos a CARACAS.



¡Locura total! El perro se muerde la cola.



Hoy salierón dos (2) grupos de Toromo y de otras comunidades de la cuenca del río Negro. La 2da. buseta fue detenida en la Alcabala del Km. 40 desde las 9:00 AM. AÚN PERMANECEN DETENIDAS. Y la 1era. en el Km. 18 de 9:36 AM hasta las 2:45 PM.



Llegó un sólo grupo a las puertas de la Gobernación a las 3:43 PM. Una funcionaria del MINPPI Maracaibo les DIJO QUE NO HABÍAN BOLSAS DE COMIDA y otras cosas más que solicitaron.



A las 5:08 PM aún el Gobernador no los atendía en la Residencia Oficial. Estaban parados diagonal a la puerta. No podían estar cerca a la misma.



María Teresa Yasphe llamó para saber de sus hijos y de los demás compañeros. Eran las 10:20 PM y las busetas no llegan a Machiques.



S.O.S



Sociedad Homo et Natura.