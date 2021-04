(VIDEO) Ana Elisa Osorio: No se puede discriminar a ningún sector de la población para la vacunación en Venezuela

No se puede discriminar a ningún sector de la población en la vacunación contra el Coronavirus, señaló Ana Elisa Osorio, médica y ex ministra de Ambiente de Hugo Chávez Credito: aporrea.tvi

Lunes , 28 de abril de 2021.- La doctora Ana Elisa Osorio expresó de manera clara y contundente que no se puede discriminar a ningún sector de la población en la vacunación contra el Coronavirus.



El Gobierno Nacional debe requerir la cantidad suficiente de vacunas para que puedan recibirlas lo niños, las niñas, los adolescentes, las personas de la tercera edad y todas las personas adultas.



Es muy importante que se entienda que la vacunación debe ser universal para todas las personas de nuestra patria.



Esa es una exigencia que hace la ex ministra de Hugo Chávez al Gobierno Nacional, de no discriminar ningún sector de la población para la vacunación.

Estas declaraciones coinciden con la convocatoria que vienen haciendo organizaciones sindicales y corrientes de izquierda que critican la lentitud y falta de planificación de la aplicación de vacunas anti Covid-19 al pueblo venezolano, entre las que destaca el llamado para una jornada de difusión en las redes y un Tuitazo para hoy 28 de abril a las 7:00 PM.

El reclamo de #VacunasParaTodasYTodos y en contra de las trabas que las patentes de las grandes farmacéuticas mundiales significan para la producción masiva de vacunas en todos los países a fin de proteger a sus respectivas poblaciones, por considerar que las vacunas frente a una pandemia deben ser patrimonio de la humanidad, por lo que también utilizarán la etiqueta #NoALasPatentes