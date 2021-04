(VIDEO) Especulación genera violencia en la Ave Baralt en Caracas

Domingo, 25 de abril de 2021.- La combinación explosiva que implica la pandemia y la restricción de movilidad de la ciudadanía que ha causando el Covid 19, mezclado con el aumento desorbitante de los precios de los alimentos está produciendo un estado de nerviosismo e irritabilidad colectiva que pudimos observar en un incidente que se presentó en la avenida Baralt, justo en frente de la estación Capitolio del Metro de Caracas, el pasado martes 13 de abril.A la entrada del negocio denominado Gran Mayor de Hortalizas Centro Coche 2021 C.A., una de los tantas ferias de hortalizas que se abren por doquier en el país, ubicada en la avenida Baralt, cerca de la esquina de Capitolio, un grupo de ciudadanos hacía la cola para entrar y adquirir sus alimentos, hortalizas y verduras. Como es usual en estos casos, la gente comenta sobre el aumento de precios de determinados productos, en este caso, un señor que hacía su cola comenzó a cuestionar y a señalar que el kilo de papas costaba, no hace mucho, menos de un dólar y que en cuestión de días subió a mas de un dólar y que esto no podía continuar así, que se debería denunciar, el portero del local que es quien se encarga de medir la temperatura y de rociar el gel antibacterianos al entrar al negocio, al escucharle, con voz amenazante le dijo que ahora no le iba a dejar entrar al sitio.Al percatarse de esta situación en contra de un venezolano que se siente vulnerado por esta terrible debacle económica, y que encima le niegan el derecho de entrar a comprar, una de nuestras reporteras que también estaba en la cola, decidió recoger la denuncia de la persona a quien le negaron la entrada por no estar de acuerdo con los precios especulativos.Sin embargo a la reportera no le dió tiempo, porque al empezar a grabar, el portero de forma violenta le arrebató de un manotazo el teléfono celular, se puso agresivo y belicoso, y en un estado de ira daba vueltas con el teléfono en la mano, cuando el equipo de Aporrea le reclamó que devolviera el celular, lo lanzó con rabia contra un guacal lleno de papas. Otro de los que allí laboran sacó un bate para amenazar a la gente que se aglomeraba alrededor y quienes desaprobaban la conducta poco amistosa y abusadora de estos ciudadanos.La reportera de nuestro equipo, dijo sentirse muy desconcertada y violentada, pues jamás en sus años de trabajo le había ocurrido algo así.Luego llegaron unos agentes de la policía para calmar la situación, de allí pasamos a la caseta policial de Capitolio, frente a la entrada del Metro, donde se puso la denuncia respectiva.Mantengamos la calma, hay violencia en las calles de Caracas.