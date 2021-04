Servicio Público: Se requiere ayuda económica para Profesor universitario que debe operarse

Caracas, 25 de abril de 2021.- Para el profesor universitario en ejercicio desde hace 20 años, se requiere ayuda económica para poder operarse. A continuación la solicitud recibida:



"Yo, OSCAR RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, C. I. N° 4246775, de 66 años de edad, docente universitario en ejercicio desde hace 20 años, me dirijo a Usted para plantearle mi situación de salud.



En estos momentos me encuentro con la necesidad de ser operado de la próstata, ya que padezco HIPERPLASIA PROSTÁTICA OBSTRUCTIVA GRADO III, lo que me obliga a llevar una SONDA URETRAL PERMANENTE en mi cuerpo. Esta situación se agravó cuando me encontraba bajo tratamiento hospitalario por COVID-19 del cual estoy recuperado.



Debido a lo anterior, le solicito apoyo en cuanto a si conoce algunos organismos, medios o personas que pueda contribuir con la realización o gestión de esta cirugía necesaria e imprescindibles. Los soportes médicos que apoyan esta solicitud van anexos a esta comunicación.



Para cualquier información, favor hacerla por los siguientes medios:



Números telefónicos: Oscar Rodríguez 04242690810



Carmen Petra Ochoa 04126049228.



Correos electrónicos: vangelis42@gmail.com carmenpetra@gmail.com







Con afecto y gratitud



Oscar Rodríguez¨





