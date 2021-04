(VIDEO) Hasta el 30 de abril podrá autoempadronarse vía internet para el XV Censo Nacional de Población y Vivienda

21.04.21 - Hasta el 30 de abril será posible censarse en la plataforma del Autoempadronamiento, que forma parte del XV Censo Nacional de Población y Vivienda que lleva adelante el Ministerio de Planificación venezolano. La plataforma permitirá obtener datos que permitan medir la eficiencia de las políticas públicas del gobierno venezolano, y tomar medidas para mejorarlas.



El pasado 30 de marzo, el Ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, informó durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro transmitido por Venezolana de Televisión, que el no tener omisión censal en la población «es posible modernizar al Estado venezolano y podremos realizar un mapa completo de todos los datos de la comunidad”.



Este proceso de conteo de la población en todo el país brindará datos estadísticos sobre la cantidad de personas, su distribución espacial, sus condiciones de vida y otros rasgos socioeconómicos fundamentales.



Asimismo, manifestó que el empadronamiento del Censo de población y vivienda se llevará a cabo de manera virtual durante el mes de abril, para afinar datos vinculados a la prestación de servicios públicos, condiciones laborales y migratorias. ”El desarrollo de esta nueva manera de censar a la población es elaborado por tecnólogos venezolanos. Nosotros en pandemia no podemos paralizarnos; hemos asumido el desafío y por primera vez el autoempadronamiento censal es por vía web, porque todos contamos para Venezuela”.



En el país hay 11 millones de inmuebles, por lo que luego del registro se dará un código especifico a cada usuario que será la cédula inmobiliaria de cada casa, para que “dado el momento adecuado, podamos ir al despliegue de campo y poder certificar la información dada por el ciudadano. Con esta nueva modalidad estamos simplificando trámites donde se puede ingresar por medio de dos vías: página web y plataforma patria”.



Vale destacar que en esta modalidad de “autoempadronamiento”, el proceso de censarse a través del registro de datos en el sistema web es de manera voluntaria. Los datos que el sistema solicita son idénticos a los que el empadronador preguntaba en las anteriores consultas que se llevaban a cabo de manera presencial casa por casa, y están relacionados a la información de la vivienda, el hogar y cada uno de sus miembros.



Cómo realizar el autoempadronamiento



Para autoempadronarse, sólo debe ingresar al sitio web https://autoempadronamiento.xvcenso.gob.ve usando su computador o teléfono inteligente con conexión a Internet, y desde allí podrá seguir las instrucciones.



Si no posee cuenta, debe hacer click primero en el enlace «Regístrate Ahora», donde se le pedirá su nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono celular y otros datos para crear su cuenta. Una vez la tenga, podrá ingresar.