Lea las efemérides del 21 de abril

Anselmo Belloso Rodríguez, prócer de la independencia Credito: web



Tal día como hoy 21 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 21 de abril es el 111.º (centésimo undécimo) día del año en el calendario gregoriano y el 112.º en los años bisiestos. Quedan 254 días para finalizar el año.



1. Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación.



2. Conmemoración de la Fundación de Roma.



3. Día sagrado en el calendario badí: primer día del Festival de Ridván (21 de abril - 2 de mayo) en conmemoración del anuncio de Bahaullá.



4. Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en Argentina.



5. Heroica defensa de Veracruz en México.



6. Día de San Anselmo de Canterbury.



7. En el año 753 a. C. se fundó la ciudad de Roma. Fue la capital del Imperio romano, llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad y centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Roma influyó directamente en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, la filosofía, el arte, la música, la arquitectura, la gastronomía, la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos de gran parte de la humanidad. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo.



8. En el año 1211 en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la catedral de Santiago de Compostela.



9. En el año 1805, nació Anselmo Belloso Rodríguez (f.1885). Fue un militar venezolano, nacido en Maracaibo. A los 15 años se alistó como aspirante bajo las órdenes del General Rafael Urdaneta, formando parte del batallón Maracaibo. En 1825, es llamado para acompañar a Simón Bolívar en su viaje libertario a Potosí y su nombre figura entre los fundadores de Bolivia. Participó en la Batalla de Carabobo, en la Batalla Naval del Lago y en la Batalla de Ayacucho.



10. En el año 1864, nació Max Weber. Fue un economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán. Padre de la Sociología Moderna. Considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública.



11. En el año 1895, nació Carlos Meyer Baldó. Fue un aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial. Miembro fundador de la Fuerza Aérea Venezolana.



12. En el año 1910, muere en Rodding, Estados Unidos, Mark Twain, humorista y escritor estadounidense, autor de "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn".



13. En el año 1918, muere Manfred von Richthofen - Barón Rojo. Fue un piloto de cazas alemán. Es considerado el as de ases de la guerra porque consiguió derribar ochenta aeroplanos enemigos. Resulta derribado en combate y muere en los alrededores de Amiens, Francia. Se le considera un héroe nacional para los alemanes. Es uno de los pilotos de guerra más famosos de todos los tiempos y tema de numerosos libros, películas y otros medios.



14. En el año 1926, nació en Londres, la que reinará sobre el Reino Unido como Isabel II, que subirá al trono en 1952 a los 25 años de edad. Sucedió a su padre, el rey Jorge VI y, fue coronada el 2 de junio en la Abadía de Westminster. Es la actual monarca Británica y por tanto, soberana de dieciséis países. Estados independientes constituidos en reino y que forma parte de la Mancomunal de Naciones del Reino Unido.



15. En el año 1936, nació Roberto "Musulungo" Herrera. Beisbolista y umpire cubano.



16. En el año 1937, se fundó en Chile el equipo Club Deportivo Universidad Católica.



17. En el año 1944 a pesar de que Francia fue el primer país en otorgar el sufragio universal a los ciudadanos varones en 1848, es sólo en el día de hoy, tras décadas de lucha llevada a cabo por las sufragistas, cuando las mujeres obtienen el derecho de voto al firmar el general De Gaulle en Argelia, la disposición legislativa para que las mujeres puedan ser "electoras y elegibles en las mismas condicional que los hombres".



18. En el año 1974, se fundó el Circulo de Periodismo Científico de Venezuela, su fundador fue el periodista Aristides Batidas para albergar en su seno a periodistas y divulgadores de la ciencia y la tecnología.



19. En el año 2005 en España, el Congreso de los Diputados aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.



20. En el año 2016, muere Prince (1958) Fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto; su vida llena de controversias y su amplio registro vocal. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó siete premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Óscar por la banda sonora de la película Purple Rain.Ingresó en 2004 en el Salón de la Fama del Rock and Roll en cuanto cumplió los requisitos de elegibilidad, y la prestigiosa revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 27 en su lista de los «100 artistas más influyentes de la era del rock & roll». Además fue ubicado en 2010 en el puesto 7 de Los 100 mejores artistas de todos los tiempos según VH1, siendo el segundo mejor artista pop, superado por Michael Jackson que se encontró en el puesto dos.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.