Presidente Maduro anunció que este lunes 19 de abril se inicia la semana de cuarentena radical

17.04.21 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que siguiendo con el método 7+7, este próximo lunes 19 de abril hasta el 25 de abril, Venezuela arranca la semana de cuarentena radical y segura.



"A partir del lunes 19 de abril, tenemos la cuarentena radical, y se va a demostrar con el pasar del tiempo la viabilidad, la utilidad, la pertinencia del método venezolano del 7+7; se va demostrando”, , expresó.



Durante los actos de celebración de los 18 años de la Misión Barrio Adentro, el jefe de Estado apuntó que el pueblo ha demostrado su pertinencia y eficacia combinada con una triple fórmula de prevención biosanitaria, tratamientos médicos gratuitos y vacunación masiva y progresiva.



Maduro refirió que en otros países del mundo donde decisiones políticas desacertadas, con relajamiento de la bioseguridad y cuarentenas, reinicio de clases presenciales que luego tuvieron que suspender, y una confianza exagerada en las vacunaciones creyendo que esto solucionaría el problema han provocado millones de contagios y de muertes.



Asimismo, informó que la vacuna es una protección pero no la solución. “Con las vacunas sabemos lo que está pasando y sabemos que aún no es la solución. Es una protección, pero no la solución definitiva”, advirtió



En este sentido, resaltó que la solución para erradicar la pandemia es la prevención, la detección a tiempo de los casos de contagios, hospitalizando a los enfermos de inmediato, con tratamiento médico, universal y gratuito, y además vacunando a toda la población en forma progresiva, así reseña Últimas Noticias en su portal web.



“Venezuela mantendrá cuidados permanentes, tratamientos y la vacunación, que seguiremos incrementando para acceder a las vacunas que han sido monopolizadas y acaparadas en el mundo”, reiteró.