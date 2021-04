Lea las efemérides del 17 de abril

Tal día como hoy 17 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 17 de abril es el 107.º (centésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 108.º en los años bisiestos. Quedan 258 días para finalizar el año.



1. Día Europeo de la Información Juvenil.



2. Día Mundial de la Hemofilia.



3. Día Mundial de la Lucha Campesina. Principalmente celebrada en Latinoamérica en homenaje a 19 campesinos que fueron asesinados en 1996. Así cada 17 de abril se reitera el llamado a defender los derechos del campesinado y a continuación la lucha por el cuidado de la Madre Tierra.



4. Día Mundial del Circo (tercer sábado de abril).



5. Día del Joven Explorador.



6. Día de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur.



7. Día de la Apreciación de los Murciélagos. Es para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación.



8. En el año 1695, muere Sor Juana Inés de la Cruz (n. 1648). Fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Considerada por muchos como la décima musa, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa.



9. En el año 1790, muere Benjamin Franklin (n. 1706). Fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.



10. En el año 1837, nació J. P. Morgan (f. 1913). Fue un empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época.



11. En el año 1888, se fundó la Liga de Fútbol Profesional Inglesa, formada por doce equipos.



12. En el año 1894, José Martí publica El Alma de la revolución y el deber de Cuba en América. José Martí, "El Apóstol de la Independencia cubana". Los cubanos lo consideran no sólo un político virtuoso, sino además un virtuoso en la política y las letras hispanoamericanas. No fue sólo el poeta o escritor, periodista o cronista, fue también el líder de la Guerra de Independencia de 1995, gesta a la que él mismo significó como "necesaria". Martí es considerado uno de los mejores poetas y ensayistas de la literatura hispanoamericana. Dicho en pocas palabras, Martí ocupa el centro del canon político y literario de la isla.



13. En el año 1911, muere en Pisadas, Argentina a los 59 años de edad el doctor Ramón Madariaga y Hornaza, médico, filántropo, periodista de recordada actuación en el medio, de profunda dialéctica y gran conferencista. Fundador de la Biblioteca Regional de Misiones. Desempeñó diversos cargos públicos vinculados a la salud. Por su preocupación por la salud pública y sus continuos viajes al interior, fue conocido por la prensa como "El Mesías de los Pobres". Nacido en Plencia, en el País Vasco, España.



14. En el año 1950, se crea la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión Camradio.



15. En el año 1956, Luis Aparicio debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Medias Blancas de Chicago.



16. En el año 1964, Jerrie Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire, tardó 29 días en completarse, hizo 21 paradas y casi 36.800 kilómetros.



17. En el año 1982 se fundó la Federación Mundial de Hemofilia (FMH). Se eligió el 17 de abril como fecha especial en honor del fundador de la FMH, Frank Schnabel quien nació ese día. Frank Schnabel, un motivado hombre con hemofilia, concibió una organización para ayudar a personas con hemofilia de todo el mundo.



18. En el año 2014, muere Gabriel García Márquez. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente.



19. En el año 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella.



20. En el año 2019 en Lima, Perú, el ex presidente Alan García Pérez, se suicida, disparandóse un tiro en la cabeza, cuando la Policía iba a arrestarlo por el caso Odebrecht.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 246 veces.