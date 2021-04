(VIDEO) Presidente Maduro anunció semana de flexibilización económica a partir de este lunes 12 hasta el 18 de abril

11.04.21 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela tendrá una semana de flexibilización económica desde el lunes, 12 abril, tras una cuarentena de 21 días para frenar el crecimiento de casos de Covid-19.



“Esta semana que empieza este lunes 12 de abril será de flexibilización social, laboral y económica. Lo que no se flexibiliza son las medidas de bioseguridad para proteger a las familias, no se puede flexibilizar”, expresó este domingo, al ofrecer el acostumbrado informe semanal en la lucha contra el coronavirus.



Comentó que las medidas de apoyo para respaldar a los venezolanos en las cuarentenas se han tomado a favor de microempresas, pequeñas y medianas, comercios; protección financiera, social y laboral para la estabilidad de los trabajadores, de acuerdo de la Ley, con inamovilidad laboral y apoyo en asignaciones.



“Hemos tomado un conjunto de medidas, bonos del Sistema Patria para proteger a los 4 millones que trabajan por cuenta propia, a 2 millones que trabajan en sector privado, a todos se les ha depositado ya. También los 9 millones de jefes y jefas de familias con los bonos del Carnet de la Patria”, dijo.



“Creo que de verdad cada vez hay mayor conciencia en el pueblo, lo he visto”, reconoció y agradeció a las familias venezolanas su disposición a colaborar para preservar a la salud pública en medio de la pandemia.



Ratificó que las tres semanas de cuarentena radical eran necesarias para enfrentar las consecuencias de una variante extranjera que amenaza a la salud venezolana, haciendo crecer los contagios por su mayor virulencia en los casos de infección, agravando a los pacientes incluyendo a los asintomáticos.



“Hemos logrado parar -por ahora- el crecimiento que tenía la variante Bolsonaro, la variante brasilera, que había entrado con potencia increíble en Venezuela”, anunció.



Finalmente el mandatario hizo un llamado a no descuidar las medidas y protocolos de bioseguirdad para evitar el contagio del virus.





Con información prensa VTV.