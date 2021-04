Lea las efemérides del 12 de abril

Pedro

Tal día como hoy 12 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 12 de abril es el 102.º (centésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 103.º (centésimo tercero) en los años bisiestos. Quedan 263 días para finalizar el año.



1. Día de “La noche de Yuri” en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio.



2. Día del Niño Boliviano.



3. Día Mundial de Reducción de Gastos Militares



4. Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados



5. Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica, establecido para conmemorar el primer viaje espacial tripulado por el hombre.



6. Día de la Etnia Negra, en Honduras



7. Día Mundial contra la Contaminación Acústica.



8. Día del Decorador y Vidrierista.



9. Día del Obstetra.



10. En el año 1539, nació el Inca Garcilaso de La Vega. Fue un escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica, nacido en el territorio actual del Perú. Hijo de un noble conquistador. Don Sebastián Garcilaso de La Vega Vargas y de la nieta del Inca Huayna Cápac, Doña Isabel Chimpu Ocllo. Obras notables: Diálogo de Amor (traducción) -1590, La Florida del Inca. -1609, Historia General del Perú. -1617, entre otras. Se le considera como el "primer mestizo biológico y espiritual de América". Su visión del Imperio Inca será vital en la historiografía.



11. En el año 1760, nació Juan Manuel Olivares (f. 1797). Fue un compositor y músico venezolano en tiempos de la colonia. Entre sus obras se destacan: Lamentación de Viernes Santo para solo de tenor, una Salve Regina a tres voces y orquesta, un Dúo de Violines, Stabat Mater, y una colaboración que lleva el título de Salmo Primero para las Vísperas de Nuestra Señora de la Merced. También se le atribuye un famoso Magnificat con Fuga al final. De éstas, el Dúo de Violines es la única obra de la música de cámara colonial venezolana que se conserva entera.



12. En el año 1861, se inició la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. Fue un conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud, la guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Se enfrentaron a secesionistas de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los estados a expandir la esclavitud.



13. En el año 1875, se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela en La Hacienda La Alquitrana cerca de la población de Rubio, estado Táchira.



14. En el año 1933, nació Montserrat Caballé (f. 2018). Fue una cantante lírica de ópera española con tesitura de soprano. Considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX, fue admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones del repertorio belcantista.



15. En el año 1945, muere en Warm Sprigs, Estados Unidos, Flanklin Delano Roosevelt. Fue un Político y abogado estadounidense, trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y único en ganar cuatro elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944. Le sucedió en el cargo su vicepresidente Harry Traman que ganará las elecciones de 1948.



16. En el año 1954, se graba la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora. Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos.



17. En el año 1955, el Dr. Jonas Salk presenta la vacuna contra la poliomielitis en los Estados Unidos. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso. La enfermedad la produce el poliovirus. Se llama infantil porque las personas que contraen la enfermedad son principalmente niños



18. En el año 1961 en la URSS, actual Rusia, y a las 9:07 hora de Moscú, despega de la base de Baikonur a bordo de la cápsula espacial "Vostok I", Yuri Gagarin , de 27 años que se convierte en el primer hombre en orbitar nuestro planeta en un vuelo de 108 minutos de duración cuya órbita le lleva a una distancia entre 180 y 327 kilómetros de la superficie terrestre.



19. En el año 1992, se inaugura Disneyland París o EuroDisney. Es un complejo turístico recreacional y de vacaciones de 22,3 km² (2230 ha) situado en Marne-la-Vallée, una aglomeración de comunas del departamento de Seine-et-Marne, al este de París, Francia. El complejo consta de dos parques temáticos Disneyland Park y Walt Disney Studios Park, una zona comercial y de entretenimiento Disney Village, un golf Golf Disneyland, siete hoteles oficiales Disney y otros siete asociados.



20. En el año 2002 en Venezuela, en medio del golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez en Venezuela, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia de facto y disuelve todos los poderes públicos.





