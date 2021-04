Lea las efemérides del 11 de abril

Volante repartido por la Asamblea Popular Revolucionaria en la madrugada del 11 de Abril de 2002 Credito: Aporrea



Tal día como hoy 11 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de abril es el 101.º (centésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 102.º en los años bisiestos. Quedan 264 días para finalizar el año.



1. Día Mundial contra el Parkinson.



2. Día Internacional del Remero.



3. Día Internacional de los Juegos de Mesa.



4. En el año 487 a. C. (día de la luna llena del mes vishaka [abril a mayo]): en Kushinagar (India) fallece Gautama Buda, fundador del budismo. Otras opciones son el 27 de abril de 483 a. C., o en los años 411 o 368 a. C.



5. En el año 1813, tuvo lugar la Segunda Batalla de Maturín. Fue un enfrentamiento militar producido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre la guarnición republicana de la ciudad y una fuerza atacante leal al Imperio español. La batalla terminó en la victoria de los primeros.



6. En el año 1817, tuvo lugar la Batalla de San Félix. Fue un enfrentamiento armado de la Campaña de Guayana en la guerra de independencia de Venezuela ocurrido en la mesa de Chirica, en la Provincia de Guayana.



7. En el año 1865, Abraham Lincol, presidente de los Estados Unidos realiza su último discurso antes de ser asesinado. Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado un 14 de abril de ese mismo año en el Teatro Fort, la ciudad de Washington D.C, cuando la Guerra civil estadounidense llegaba a su fin.



8. En el año 1893, nació Fernando Paz Castillo (f. 1981). Fue un poeta, crítico literario, diplomático y educador venezolano. Es considerado uno de los principales representantes de la Generación de 1918, además de miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. En 1967 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura.



9. En el año 1898, nació Conny Méndez (f. 1979). Fue una actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. Compuso obras musicales y realizó giras internacionales ofreciendo conciertos de canto y guitarra. Su obra musical consta de más de cuarenta composiciones de carácter popular, clásico y romántico. En 1946 fundó el Movimiento de Metafísica Cristiano de Venezuela, difusor de las enseñanzas del Conde de Saint Germain, figura mítica del ocultismo europeo y de Emmet Fox. En su faceta de escritora escribió: “Memorias de una loca” resultando ser un Superventas. Entre otros libros destacan: “Piensa lo bueno y se te dará” “Te regalo lo que se te antoje” y "El Maravilloso número 7”. Al inicio de la década de los 50’s, trabajó como actriz en la obra "Camas separadas" de Terence Rattingam.



10. En el año 1905 Albert Einstein publica su Teoría de la relatividad, incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general,



11. En el año 1919, se fundó la Organización Internacional del Trabajo OIT. Es un organismo especializado de la ONU que tiene como objetivos: La promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo. La creación de oportunidades de empleo.



12. En el año 1927, nació Arnaldo Acosta Bello (f. 1996). Era un poeta, escritor de novelas y profesor universitario venezolano. Fue miembro fundador del Grupo Literario Tabla Redonda en los años sesenta.



13. En el año 1931, muere Teresa Claramunt (n. 1862). Fue una dirigente anarcosindicalista española y pionera del feminismo obrerista anarquista. Era una trabajadora del ramo textil y fundó un grupo anarquista en Sabadell, influida por Fernando Tarrida del Mármol, con quien participó en la Huelga de las Siete Semanas de 1883, en la que se reivindicaba la jornada de 8 horas.



14. En el año 1955 en Corea, el general Choi Hong Hi, junto a otras personalidades crea el taekwon-do como arte marcial nacional de ese país.



15. En el año 1968, Lyndon B. Johnson firma el Acta de Derechos Humanos de 1968 en la que prohíbe la discriminación en el salario o compra venta y alquiler de una casa.



16. En el año 1970 en los Estados Unidos despega el Apolo 13. Fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. La nave despegó desde el Centro espacial John F. Kennedy, pero tuvo que abortarse el alunizaje debido a un incendio en un tanque de oxígeno del módulo de servicio tras dos días de misión. En lugar de alunizar la tripulación dio la vuelta a la Luna y regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril.



17. En el año 1991, se fundó en Venezuela, Hidrocapital. Es una compañía venezolana controlada por el Estado, encargada de de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, de recolección y disposición de aguas.



18. En el año 2002, en Venezuela, se promueve por la Asamblea Popular Revolucionaria, el tapón popular en defensa del Presidente Chávez, que se instaló en las cercanias de Miraflores y el Puente Llaguno.



19. En el año 2002, en Venezuela, tuvo lugar un golpe de Estado contra el presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frias. Chávez, fue restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril del 2002.



20. En el año 2017 finalizó el soporte del sistema operativo Microsoft Windows Vista.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.