Lea las efemérides del 10 de abril

Tal día como hoy 10 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 10 de abril es el 100.º (centésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 101.º en los años bisiestos. Quedan 265 días para finalizar el año.



1. Día del Asistente Dental.



2. Día del Investigador Científico.



3. Día Internacional de la Homeopatía.



4. Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.



5. Día de la Florista en Colombia.



6. En el año 1710 en Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.



7. En el año 1755, nació en Meissen, Alemania, Cristian Friedrich Sammuel Hahnemann, médico alemán que será considerado fundador de la homeopatía. Ante la incomprensión de los suyos por sus descubrimientos se trasladará a Francia donde gozará de gran reputación.



8. En el año 1782, nació Antonia Santos (f. 1819). Fue una de las heroínas de la Independencia de Colombia. Considerada una de las mujeres más representativas de la independencia junto con Policarpa Salavarrieta y Manuelita Sáenz, se unió a la causa de Simón Bolívar. Tuvo un papel importante en las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá.



9. En el año 1851, en Venezuela se fundó la Provincia de Portuguesa por decreto del Congreso de la República bajo el mandato del general José Gregorio Monagas, el territorio que actualmente conforma el estado Portuguesa pasó a ser provincia, con Guanare como su capital.



10. En el año 1871 a la edad de 79 años muere en Buenos Aires, Lucio Norberto Mansilla. Fue un militar, llegando alcanzar el rango de General de División, agrimensor y político de destacada actuación en la guerra de la Independencia contra la corona española, la guerra del Brasil y, en especial, en la batalla de la Vuelta de Obligado contra una escuadra anglo-francesa en el río Paraná y guerra del Paraná.



11. En el año 1882 en Venezuela, fueron ingresados al Panteón Nacional los restos mortales de Luis Brión.



12. En el año 1883, se funda la Academia Venezolana de la Lengua. Es una institución cultural venezolana de carácter público cuyo objetivo es estudiar el desarrollo de la lengua castellana en Venezuela, velando por su integridad y cuidar que su desarrollo natural no menoscabe sus raíces.



13. En el año 1907, nació Germán Suárez Flamerich (f. 1990). Fue un político, abogado y diplomático venezolano. Presidente de la Junta de Gobierno después del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950.



14. En el año 1912 el transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York (Estados Unidos). Se hundió entre la noche del 14 y madrugada del 15 de abril.



15. En el año 1919, muere Emiliano Zapata (n. 1879). Fue un campesino y militar mexicano. Es asesinado en una celada organizada por el general Jesús Guajardo en la hacienda de Chimamecas en los alrededores de Cuautla, Modelos. Fue uno de los líderes militares y campesinos de la Revolución mexicana y símbolo de la resistencia campesina de México. Hijo de campesinos, fue impulsor de luchas sociales y defensor de la propiedad comunal de tierras, así como de la justicia social, la libertad y la igualad. En 1910, se incorporó a las fuerzas maderistas atraído por las propuestas agrarias del Plan de San Luis, como General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro; pero una vez que el movimiento triunfó, la devolución de tierra no se cristalizó.



16. En el año 1929, muere Lisandro Alvarado (1858). Fue un médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Fue incorporado como individuo de número de la Academia de Medicina (en 1905), la Academia de la Lengua (en 1922) y la Academia de la Historia (en 1923). Sus Obras completas en 8 volúmenes comenzaron a ser publicadas en 1958; sin embargo, queda todavía una colección inédita de sus manuscritos en custodia de la Academia Nacional de la Historia. Fue masón en grado 30. Desde el 14 de mayo de 1980 sus restos reposan en el Panteón Nacional.



17. En el año 1931, muere Gibrán Jalil Gibrán (n. 1883). Fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés; es conocido como el poeta del exilio. El libro más conocido de Yibrán es El profeta, compuesto de veintiséis ensayos poéticos. Su popularidad aumentó notablemente durante la década de 1960 con la contracultura americana y más tarde con el florecimiento de los movimientos New Age. Desde su primera publicación, en 1923, nunca ha estado fuera de impresión. Habiendo sido traducido a más de cuarenta idiomas, fue uno de los best-sellers del siglo XX en los Estados Unidos.



18. En el año 2013 en Uruguay se aprueba la Ley de matrimonio igualitario.



19. En el año 2013, muere Robert Edwards (n. 1925). Fue un biólogo y fisiólogo británico. En 2010 fue galardonado con el premio Nobel en Fisiología y Medicina por el desarrollo de la técnica de fecundación in vitro que supuso un hito en la historia de la medicina y contribuyó a solucionar los problemas de fertilidad que afectan al 10% de las parejas.



20. En el año 2019 el consorcio internacional Event Horizon Telescope presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.