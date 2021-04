Organizaciones sindicales, sociales y políticas hacen llamado a la población para exigir plan nacional de vacunación masiva

07 de abril de 2021.- Venezuela está inmersa en una de las peores crisis sanitarias de todos los tiempos, como consecuencia de un sistema de salud desmantelado y la irresponsable e improvisada respuesta que el gobierno ha tenido para hacer frente a la pandemia por el Covid 19, en el marco de un veloz repunte de los contagios y abrupto aumento de muertes a causa del letal virus.

Nos encontramos en un estado de incertidumbre y no se sabe a ciencia cierta qué pasará con las vacunas, si llegarán, si serán suficientes o cuándo comenzará la vacunación masiva. El gobierno viene anunciando la llegada masiva de vacunas y planes de vacunación que resultan ser falsas expectativas, no se cumple lo prometido y no se ve ningún plan real de vacunación ni de adquisición masiva de las vacunas. Mientras tanto siguen muriendo cientos personas, principalmente trabajadoras, trabajadores y sectores populares, y la tendencia va en aumento.

A la previa ruina a la que el gobierno de Maduro llevó al sector salud, y su inoperancia para garantizar la vacunación, sobre el país se cierne también el flagelo de las sanciones y confiscaciones de bienes hechas por potencias capitalistas, avaladas por gruesos sectores de la oposición. Habiendo tras de esto un juego macabro de cinismo, hipocresías y miserias, con Guaidó y Maduro haciendo uso político alrededor del asunto, sin que esté en primer plano el interés de la población.

Además de estas propias dificultades, Venezuela no escapa al caos que en todo el mundo capitalista hay con la distribución y aplicación de las distintas vacunas que ya están en el mercado. Una gran desigualdad entre la cantidad de vacunas que han recibido los países ricos y los más pobres, como consecuencia de los intereses económicos de las grandes farmacéuticas que controlan las patentes, obstaculizando la vacunación masiva en todo el mundo, dando lugar a una "escasez" artificial de vacunas. Sin duda, un paso fundamental sería la eliminación de las patentes para poner a los científicos y laboratorios de todo el mundo a producir a máxima capacidad, y garantizar vacunas para todas y todos.

En este contexto organizaciones sindicales, sociales y políticas se han propuesto realizar acciones de presión para hacer un llamado a la población venezolana en general para exigir la adquisición de suficientes vacunas para aplicar a través de un plan masivo de vacunación. Proponemos iniciar dichas acciones de presión, con la realización de un twitazo con las etiquetas #VacunasParaTodasYTodos y #NoALasPatentes.

Los recursos para este plan masivo existen, se necesitan medidas de emergencia para conseguirlos. Impuestos especiales a las ganancias y fortunas de la banca, las empresas y grandes capitales (que actualmente están ampliamente exonerados por el gobierno), repatriación obligada de capitales y confiscación de bienes de los corruptos, son parte de las medidas para que los recursos para esta emergencia nacional ¡salgan de los bolsillos de aquellos favorecidos de siempre y de ahora con las riquezas del país: los capitalistas y los nuevos ricos del gobierno! También con ese objetivo, la devolución de los recursos confiscados en el exterior y el cese de las sanciones: Guaidó reconoce abiertamente que maneja esos recursos, al amparo del poder de EE.UU., ¡que cesen las confiscaciones y devuelvan todo! El no pago de la deuda externa es otra de las medidas necesarias. Llamamos a los trabajadores, trabajadoras y el pueblo en general, a exigir estas medidas de emergencia.

Al mismo tiempo, considerando que no confiamos ni en el gobierno nacional que, además de haber mentido de manera flagrante con la adquisición de vacunas y la implementación de un plan, tiene años aplicando brutales ajustes contra el pueblo trabajador, sin ahorrar en métodos represivos y de persecución, ni tampoco en Guaidó y los partidos patronales, que son responsables de las sanciones imperialistas y manejan recursos confiscados al pueblo venezolano, consideramos que el plan de vacunación y los recursos para la salud deben ser manejados por comités integrados por trabajadores de la salud y especialistas, con participación de las comunidades. Que en los hospitales y centros de salud los trabajadores elijan democráticamente delegados y delegadas, para que junto a especialistas, representantes de las facultades de medicina y delegados/as electos democráticamente en las comunidades, tengan en sus manos el control de los recursos y del plan de vacunación. ¡Nuestra salud en nuestras manos!

Participa en el gran tuitazo nacional, este jueves 8 de abril, para exigir vacunas para todos y todas y que se liberen las patentes para extender la vacunaciones a todo el mundo.

#VacunasParaTodasYTodos

#NoALasPatentes