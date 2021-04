(VIDEO) Maduro: "Colombia entregó la frontera a los grupos irregulares armados"

04.04.21 - El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela pedirá ayuda de emergencia al Sistema de Naciones Unidas para desactivar los campos minados que han dejado los grupos irregulares que se han instalado en la frontera con Apure. Dijo que solicitó al canciller, Jorge Arreaza, extender una comunicación al presidente del ente, António Guterres, en este sentido.



También explicó que estos ataques ocurridos en la frontera, específicamente en el estado Apure, no son desde hace 2 semanas, “los ataques son permanentes y estos días hemos desalojado varios campamentos de estos grupos irregulares armados. Pretenden tomarse nuestro territorio venezolano y no se lo vamos a permitir, por ello todo nuestro apoyo a la FANB. Colombia entregó la frontera a los grupos irregulares armados, delincuentes”, denunció el primer mandatario.



Asegura que el Escudo Bolivariano es una forma de acción para proteger al país, especialmente la frontera con Colombia de grupos de armados “irregulares, terroristas, narcotraficantes, violentos”, destacó.



“Colombia abandonó hace más de 50 años su frontera”, aseveró el presidente. “Desde los años 80, desde el fenómeno de Pablo Escobar y luego el Uribismo, que es la expresión de la llegada del narcoparamilitarismo a Colombia donde lo han normalizadolas mafias y el narcotráfico, tienen acorralada a la sociedad de Colombia y pretenden entrar en venezuela y no se lo vamos a permitir. Estos grupo irregulares, es la guerra de Colombia exportada a un territorio noble y pacífico como el venezolano,vamos a liberar toda esta zona, todo el territorio de Apure”, expresó el mandatario.



Informó que ordenó al Estado Mayor de la Fanb dar una rueda de prensa especial para hacer un balance de este conflicto.



“Nuestra tierra es para la siembra, no para el narcotráfico. Colombia no apoya el desarrollo de la producción agrícola , solo apoya a la droga, el 92% de la droga sale por el Pacífico y el Caribe colombiano. Somos vítimas del paramilitarismo y el narco trafico colombiano. Seguimos activos y solidarios en la defensa y liberación de nuestro territorios, como un pueblo de paz pero también de guerreros. Pretenden tomarse nuestro territorio venezolano y no se lo vamos a permitir, todo nuestro apoyo a la FANB”, sentenció.