Lea las efemérides del 5 de abril

Tal día como hoy 5 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 5 de abril es el 95.º (nonagésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 96.º en los años bisiestos. Quedan 270 días para finalizar el año.



1. Día Internacional de la Conciencia.



2. Día Nacional del cáncer de pulmón en México.



3. Festividad de San Vicente Ferrer.



4. En el año 1419 en la localidad francesa de Vannes muere el religioso español Vicente Ferrer, perteneciente a la Orden de Santo Domingo, que será canonizado en 1455. Llevó una vida austera y una acción directa con los pobres y necesitados. Vivió con angustia la división de la Iglesia del Cisma de Occidente y recorrió predicando incansablemente durante treinta años por el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y Suiza.



5. En el año 1614 en Virginia (Estados Unidos), la india Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe.



6. En el año 1722, el navegante neerlandés Jakob Roggeveen descubre la Isla de Pascua, llamada así por ser descubierta el día de Pascua de Resurrección.



7. En el año 1732 en Grasse, Francia, nace Jean-Honoré Fragonard, pintor y grabador francés que cultivará multitud de géneros pictóricos: el retrato, temas históricos, escenas familiares, paisajes, escenas galantes y mitológicas. Tal vez su obra más destacada sea "El columpio". Su estilo rococó se distinguió por lo exuberante y el hedonismo. Uno de los artistas más prolíficos activos en las décadas del antiguo régimen. Fragonard fue autor de más de quinientas cincuenta pinturas, de las cuales solamente cinco están fechadas. Obras fechadas: El columpio, 1767, Muchacha leyendo, 1770, El beso robado, 1788, La cerradura, 1779, The Progress of Love: Meeting, 1773.



8. En el año 1818 en Chile, en el Valle de Maipo, tiene lugar en la que el Movimiento de la Independencia de Chile, dirigido por José de San Martín y Bernardo O'Higgins, obtiene una decisiva victoria sobre las fuerzas españolas. El balance de la lucha dejará unas veinte mil bajas españolas y mil chilenas.



9. En el año 1821 en el municipio brasileño de Bagé tiene lugar la batalla Camacuá, enfrentamiento entre Argentina y el Brasil por el control de la Banda Oriental. Será la última victoria Argentina en la campaña de Brasil.



10. En el año 1877, nació Walter Sutton (f. 1916). Fue un médico y genetista estadounidense, cuya contribución más significativa a la biología fue su teoría de que las leyes mendelianas de la herencia podían ser aplicadas a los cromosomas a nivel celular.



11. En el año 1879, Chile declara la guerra a la alianza boliviano- peruana por los territorios salitreros del desierto de Atacama. El ejército chileno conquista Lima en 1881. La paz se firmará en 1883 mediante el tratado de Ancón y Bolivia perderá tras la guerra, su única salida al mar.



12. En el año 1925, en Reino Unido se introduce la moderna regla de fútbol actual: “el fuera de juego”.



13. En el año 1941, se firmó el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Colombia y Venezuela. Con el tratado limítrofe Venezuela perdió alrededor de 108.000 km².



14. En el año 1967, muere Hermann Joseph Muller (n. 1890). Fue un biólogo y genetista estadounidense, premio nobel de fisiología o medicina en 1946 por sus trabajos acerca de la acción de los rayos X como productores de mutación en la acción de las radiaciones sobre células.



15. En el año 1969 muere Rómulo Gallegos (n. 1884). Fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX, y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara ha pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Fue Presidente de Venezuela en 1948 por nueve meses, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo venezolano, que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor en elecciones celebradas en el país en todos los tiempos, con más del 80% de la totalidad de los votos. Sin embargo, su separación del poder se debió al Golpe de Estado de 1948, liderado por Carlos Delgado Chalbaud.



16. En el año 1989, muere asesinada María Cristina Gómez (n. 1938). Fue una líder comunitaria y maestra de escuela primaria salvadoreña asesinada por el Gobierno de El Salvador.



17. En el año 1998, se inauguró el Gran Puente del Estrecho de Akashi en Japón. Es el puente colgante que une Honshū con la Isla de Awaji, cruzando uno de los estrechos más transitados del mundo (más de 1000 embarcaciones diarias). Tiene una longitud de 3911 m y su vano central es de 1991 m. Es soportado por dos cables que son considerados como los más resistentes y pesados del mundo.



18. En el año 2011, muere Baruch Samuel Blumberg (n. 1925). Fue un científico y médico estadounidense que descubrió la hepatitis B. Obtuvo el Premio Nobel en Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre "el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas". Blumberg identificó el virus de la Hepatitis B, y posteriormente desarrolló su vacuna.



19. En el año 2019, muere Pastor López (n. 1944). Fue un cantante y compositor colombo-venezolano. Su trayectoria musical en Venezuela, Colombia, Ecuador y otros países fue considerablemente extensa. Su estilo fue la música tropical, en la que se destacan géneros como la cumbia, el paseo vallenato, el paseaíto y el porro, entre otros. Su agrupación estaba conformada por dos trompetas, piano, timbal, bajo, conga, un corista y él como cantante.



20. En el año 2019, muere Sydney Brenner (n. 1927). Fue un biólogo sudafricano, premio nobel de medicina en 2002. Su interés comenzó a centrarse en el desarrollo celular y fue entonces cuando comenzó los trabajos de investigación utilizando como modelo al gusano redondo C. elegans, que culminarían con el galardón del Premio Nobel. Compartió el premio con H. Robert Horvitz y John E. Sulston, en reconocimiento a sus trabajos sobre la regulación genética del desarrollo y muerte celular.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.